Alexandra Stan, protagonista unor scene desprinse din filmele pentru adulți. Cântăreața a fost filmată goală, în timp ce dansa: ”Am ales să fiu liberă!”

După câteva luni petrecute în Statele Unite ale Americii, Alexandra Stan revine în aprilie 2014 cu piesa Thanks For Leaving care povestește despre relația ei cu Marcel Prodan. Piesele care urmează, Cherry Pop, Dance și Give Me Your everything de pe al doilea album de studio „Unlocked” s-au bucurat de mult succes în Japonia.

În anul 2015, artista este ofertată de Walt Disney Pictures să interpreteze rolul lui Inger, în cea de-a doua parte a peliculei de succes Atlantida: Întoarcerea lui Milo.