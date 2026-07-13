„Am murit 107 minute și am văzut ce se află dincolo.” Povestea incredibilă a unui bărbat care susține că s-a întors din moarte

Un bărbat susține că a fost declarat mort timp de 107 minute și că a trăit o experiență incredibilă în viața de apoi. Povestea lui Vinny Tolman a devenit virală.

Un bărbat susține că a fost declarat mort timp de 107 minute și că a trăit o experiență incredibilă în viața de apoi. Povestea lui Vinny Tolman a devenit virală. | Shutterstock/Youtube

Un bărbat susține că a fost declarat mort timp de 107 minute și că, în acest interval, a trăit o experiență pe care o descrie drept o călătorie în „viața de apoi”. Potrivit mărturiei sale, acesta a fost chiar introdus într-un sac mortuar înainte ca un paramedic să descopere că încă prezenta semne de viață.

Povestea incredibilă a unui bărbat care susține că s-a întors din moarte

Este vorba despre Vinny Tolman, un fost halterofil din Statele Unite, care spune că experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. După ce a suferit o urgență medicală și a rămas în comă timp de trei zile, el afirmă că și-a revenit cu o revelație spirituală pe care o descrie și astăzi în numeroase interviuri și podcasturi.

A fost găsit inconștient în baia unui restaurant

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Potrivit relatării sale, Vinny și un prieten consumaseră un supliment pentru culturism, între timp interzis, după care au mers la un restaurant pentru a mânca. La scurt timp, acesta a început să se simtă din ce în ce mai rău și s-a îndreptat spre baie.

„Am ajuns în fața chiuvetei și am simțit că întreaga lume se învârte în jurul meu. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că am auzit un pocnet foarte puternic. Nu știu dacă era zgomotul produs când am căzut și m-am lovit cu capul sau dacă am lovit chiuveta. Nu am simțit durere. În schimb, aveam impresia că plutesc, fără greutate, fără gânduri și fără griji. A fost ca o resetare completă a tot ceea ce trăiam în viața mea”, a povestit Vinny.

Inițial, el a crezut că starea pe care o experimenta era provocată de suplimentul pe care îl consumase. Curând, spune că și-a dat seama că se întâmpla ceva mult mai neobișnuit.

„Îmi vedeam propriul corp”

Vinny afirmă că și-a văzut propriul corp întins pe podeaua băii restaurantului și a observat detalii pe care susține că nu le-ar fi putut vedea în mod normal.

„Am văzut că gâtul meu era foarte umflat, mai mult decât maxilarul. În jurul bărbiei exista o nuanță gălbuie, iar obrajii aveau o culoare violet foarte intensă”, a declarat acesta.

În timp ce trupul său se afla încă în baie, Vinny spune că privea totul de undeva de sus și că a observat o „sferă de lumină” apropiindu-se de el.

Cum a ajuns Vinny într-un sac mortuar

Potrivit mărturiei sale, prima echipă de paramedici l-a declarat decedat, considerând că nu mai prezenta semne vitale, iar trupul său a fost introdus într-un sac mortuar.

Vinny susține că, în tot acest timp, era conștient de ceea ce se întâmpla și chiar putea „auzi” sau „înțelege” gândurile celor din jur.

„L-am văzut pe paramedicul începător cum începea să strălucească. Stătea în spatele ambulanței și se certa cu el însuși”, a povestit acesta.

Potrivit relatării sale, tânărul paramedic a avut o bănuială că verificările nu fuseseră suficiente. A desfăcut fermoarul sacului mortuar și a decis să efectueze încă o evaluare. Deși corpul era rece, iar primele teste nu indicau semne de viață, acesta a continuat examinarea și, în cele din urmă, a detectat un puls foarte slab.

Ce spune că a trăit în timpul comei

Deși a fost resuscitat, Vinny Tolman a rămas în comă timp de trei zile. După ce și-a revenit, el a povestit că în tot acest timp a trăit o experiență pe care o descrie drept profund spirituală.

Acesta afirmă că s-a simțit înconjurat de o lumină intensă și de un sentiment copleșitor de iubire, pace și acceptare, pe care nu îl mai experimentase niciodată. El susține că a avut impresia că a călătorit prin spațiu și timp către un loc care „se simțea ca acasă”.

Experiența lui Vinny Tolman este adesea inclusă în categoria așa-numitelor experiențe în apropierea morțiiAstfel de relatări sunt intens dezbătute de comunitatea științifică. În timp ce unii cercetători consideră că ele pot fi explicate prin procese neurologice care au loc în creier în timpul unei traume severe, alții spun că, în prezent, nu există o explicație unanim acceptată.