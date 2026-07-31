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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au dezvăluit un detaliu neașteptat despre nunta lor! Cei doi au aniversat 3 ani de la eveniment

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au aniversat recent trei ani de la cununia religioasă, prilej cu care au dezvăluit un detaliu neașteptat despre nunta lor. Puțini români mai fac acest lucru în zilele noastre. Despre ce este vorba și ce s-a aflat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 16:35 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 16:38
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Descoperă ce detaliu a ieșit la iveală despre nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu, la trei ani de la eveniment | Antena 1
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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au trăit momente fericite în aceste zile, căci au aniversat trei ani de când a avut loc cununia lor religioasă. Fericiți, aceștia au decis să publice anumite fotografii și chiar o filmare, prilej cu care au dezvăluit totodată și un detaliu neașteptat despre nunta lor. În zilele noastre, puțini români mai fac acest lucru la nuntă. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba și ce a ieșit la iveală.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au dezvăluit un detaliu neașteptat despre nunta lor! Cei doi au aniversat 3 ani de la eveniment. Ce s-a aflat

Pe 30 iulie 2023, Dani Oțil și aleasa inimii lui, Gabriela Prisăcariu, au îmbrăcat hainele de miri și au trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor: cununia religioasă. Contrat așteptărilor multora, a fost un eveniment destul de restrâns, dar foarte elegant. Cununia religioasă s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin, iar petrecerea a avut loc la o locație de vis de pe marginea unui lac. La eveniment au participat nu doar familiile și rudele celor doi miri, ci și prieteni apropiați și vedete, printre acestea numărându-se Florin Ristei, Răzvan Simion și Nicolai Tand. Deși poate că mulți s-ar fi așteptat ca evenimentul să aibă sute de invitați, nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu a fost una destul de restrânsă, față de obiceiul tot mai des al românilor de a avea sute de invitați la eveniment.

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Nostalgici, la aniversarea de trei ani, cei doi au decis să publice un mesaj extrem de emoționant, ce a scos la iveală un alt detaliu pe care puțini români îl mai fac la nuntă:

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui „ce o să zică lumea”. Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin.

Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă. 🤍

Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi. 🫢

La mulți ani nouă! Happy anniversary! 🥂✨”, a fost mesajul emoționant publicat de Gabriela Prisăcariu pe pagina sa oficială de Instagram.

colaj foto cu dani si gabriela priscariu

Așadar, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales să facă un eveniment pentru ei și pentru sufletul lor, nu pentru plăcerea invitaților, un lucru tot mai rar întâlnit printre români. În plus, un alt detaliu ce i-a surprins pe mulți a fost clipul video ce surprinde o horă, semn că la nuntă a fost și muzică populară.

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