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Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare

Lidia Buble și-a schimbat complet look-ul și și-a surprins fanii cu un breton inspirat din filmul Scarface. Artista spune că nu regretă deloc decizia și este încântată de noua sa înfățișare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 01 August 2026, 09:05 | Actualizat Sambata, 01 August 2026, 09:28
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Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare | Instagram
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Lidia Buble și-a surprins din nou fanii din mediul online, de această dată cu o transformare de imagine care nu a trecut deloc neobservată. Artista a decis că este momentul pentru o schimbare radicală și a renunțat la coafura cu care publicul era obișnuit. Inspirată de celebrul film Scarface, cântăreața și-a făcut breton, alegând un stil asemănător cu cel purtat de personajul Elvira Hancock, interpretat de Michelle Pfeiffer.

Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble

Schimbarea a fost documentată pas cu pas pe rețelele de socializare, acolo unde Lidia le-a împărtășit urmăritorilor emoțiile dinaintea transformării. Artista a mărturisit că își dorea de mult timp să încerce acest look și că, în cele din urmă, și-a făcut curaj.

„Gata, se întâmplă. O să-mi fac mult așteptatul breton”, le-a spus Lidia Buble fanilor săi, înainte de a ajunge pe mâna stilistului.

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Vedeta a povestit că, în căutarea inspirației perfecte, a petrecut ore întregi pe Pinterest analizând diferite tipuri de breton. În cele din urmă, atenția i-a fost atrasă de look-ul purtat de protagonista filmului Scarface, motiv pentru care a decis chiar să revadă celebra peliculă.

„Jur că mă tundeam singură. Îmi făceam breton în baie. Tu înțelegi că m-am uitat pe Pinterest și mă uitam și la bretonul ăla pe care îl prindeam cu agrafa și oricum a fost un delir pe social media. Mă uitam să văd ce fel de breton vreau și mi-au apărut pozele cu gagica asta mișto din Scarface. Jur că aseară m-am uitat la film numai pentru asta”, a spus Lidia Buble, potrivit Cancan.

Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare

După ce și-a găsit inspirația, artista a apelat la stilistul său, care i-a transformat dorința în realitate. Rezultatul final a fost exact așa cum și-l imaginase, iar Lidia s-a declarat extrem de încântată de noua sa înfățișare.

Imediat după ce a publicat imaginile cu noua coafură, secțiunea de comentarii s-a umplut de reacții. Mulți dintre fanii săi au complimentat-o și au spus că schimbarea o avantajează, în timp ce alții au recunoscut că au avut nevoie de câteva secunde pentru a se obișnui cu noul look al artistei.

Lidia Buble spune însă că nu are nici cel mai mic regret și că această schimbare i-a oferit un plus de încredere. Mai mult decât atât, cântăreața a glumit spunând că noul breton i-a scos la iveală „jumătatea întunecată”.

„Sunt super mega happy și încântată. Nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o. Bretonul ăsta simt că a trezit jumătatea mea întunecată”, a concluzionat artista.

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Lidia Buble este cunoscută pentru faptul că nu se teme să experimenteze atunci când vine vorba despre imaginea sa. De-a lungul timpului, cântăreața și-a surprins admiratorii cu numeroase schimbări de stil, iar de fiecare dată aparițiile sale au devenit rapid subiect de discuție în mediul online. De această dată, noul breton pare să fi fost pe placul majorității fanilor, care au apreciat curajul artistei de a încerca un look complet diferit.

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