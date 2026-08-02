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Rezultate Loto, 2 august 2026. Report la Loto 6/49 de 9,05 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 6 august 2026.

Publicat: Duminica, 02 August 2026, 18:45 | Actualizat Duminica, 02 August 2026, 19:16
Loto 2 august 2026
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Joi, 6 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 2,89 milioane de lei.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 2 august:
Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker: 24 27 25 13 40 + 10
Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus: 6 9 1 0 3 2
Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc: 8 0 3 2 2 6
Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc: 2 1 4 9 9 4 7
Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 22 13 34 30 25 1
Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 13 30 12 49 32 48

Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 8,89 milioane de euro
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,57 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

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