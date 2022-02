O femeie și-a comandat mâncare, dar când livratorul i-a adus punga a făcut o descoperire uluitoare. Peste ce a dat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie pe nume Natalie Oxford, în vârstă de 39 de ani, din Chelsea, South West London (Marea Britanie).

Britanica a decis să își comande niște mâncare de tip fast food pentru ea și fiul său, dar când livrator le-a adus pachetul cu produsele cerute, nu mică i-a fost surpriza. Când a văzut ce a descoperit, clienta a pozat totul și a publicat imaginile pe internet.

O femeie și-a comandat mâncare, dar a descoperit ceva neașteptat

Natalie Oxford a decis împreună cu Felix, fiul său în vârstă de 16 ani, să comanda ceva la fast food-ul preferat. Și-au luat cheeseburgeri, două porții mari de cartofi prăjiți, o plăcintă cu mere și o gogoașă. Au plasat comanda într-o aplicație specializată pe așa ceva și apoi au așteptat mâncarea.

La scurt timp după ce livratorul a adus pachetul, femeia a dechis punga și s-a apucat să mănânce, împreună cu fiul său. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când a făcut o descoperire neașteptată. Atunci când a deschis unul dintre cheeseburgeri, britanica a putut observa faptul că sandvișul fusese mușcat de către cineva, împachetat și trimis la comandă.

Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că, potrivit spuselor femeii, punga adusă de livrator era sigilată, iar cei de la celebrul lanț de fast food-uri au negat posibilitatea ca sandvișul să fi fost mușcat de către unul dintre angajați.

Clienta din Chelsea (Marea Britanie) a depus o plângere și reprezentanții companiei de livrare au anunțat că vor face o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.

„Când am deschis cutia și am văzut mușcătura am fost șocată și dezgustată. I-am arătat băiatului meu și el a avut aceeași reacție. Cine ar face așa cva? Cred că un angajat de la fast food a făcut asta, dar rămâne de văzut cine este vinovatul, de fapt. Nu știu de ce a făcut asta, probabil i s-a părut amuzant. Copilul mi-a sugerat să tai bucata mușcată și să mănânc restul, dar nu am putut face asta, așa că am aruncat totul la gunoi. Am comandat iar la fast food și, din fericire, de data aceasta am putut mânca”, a mărturisit Natalie Oxford, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Indignată de cele întâmplate, britanica a pozat totul și a publicat imaginile pe internet. Acestea au devenit imediat virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

