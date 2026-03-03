Apple a dezvăluit iPhone 17e. Cât costă smartphone-ul cu preț mai accesibil

Apple a dezvăluit iPhone 17e, o versiune mai accesibilă a celebrului smartphone, ce vine cu o îmbunătățire semnificativă.

Apple lansează iPhone 17e, cu o îmbunătățire notabilă față de predecesorul său | Shutterstock

Apple și-a surprins fanii cu un nou iPhone, numit 17e. De obicei, gigantul tech anunță nou dispozitive cu un eveniment mare la sediul său din Cupertino, California.

De această dată, Apple a optat să anunțe lansarea printr-un mesaj publicat online, scrie Daily Mail.

De câțiva ani, compania a început să lanseze un iPhone cu un preț mai accesibil în prima jumătate a anului, bazat pe seria principală lansată toamna precedentă.

Modelul din acest an are același preț precum predecesorul său, 16e, dar are o îmbunătățire notabilă.

Apple a dezvăluit iPhone 17e

Noul iPhone 17e are același preț precum predecesorul său, dar are un spațiu de stocare dublu. Noul model e disponibil și într-o nouă culoare de roz pastel, care deja a atras atenția fanilor pe rețelele de socializare.

„iPhone 17e combină performanța puternică și funcțiile pe care utilizatorii noștri le iubesc la un preț excepțional, fiind o opțiune convingătoare pentru clienții care doresc să facă upgrade la familia iPhone 17,” a declarat Kaiann Drance, vicepreședinte Apple pentru marketing.

„Știm că utilizatorii noștri își doresc un produs durabil, iar iPhone 17e oferă exact acest lucru,” a continuat Drance. „Cu A19 pentru performanță incredibilă, dublu spațiu de stocare de bază, un sistem de cameră mai inteligent și rezistență îmbunătățită, iPhone 17e e conceput să rămână rapid, sigur și valoros pentru mulți ani.”

iPhone 17e e dotat cu cel mai nou cip Apple, A19, care oferă „performanță excepțională”, potrivit companiei.

În ceea ce privește camera, dispozitivul are un senzor Fusion de 48 MP, descris de Apple drept „două camere într-una”.

„Camera Fusion de 48 MP permite un zoom optic 2x de calitate Telephoto, oferind utilizatorilor două camere într-una, astfel încât să se poată apropia de subiect și să încadreze ușor fotografia,” scrie în mesajul Apple.

„Utilizatorii pot realiza fotografii clare la rezoluție de până la 48 MP sau pot captura imagini la rezoluția implicită de 24 MP pentru o calitate incredibilă a imaginii, la o dimensiune de fișier ideală pentru stocare și distribuire,” continuă mesajul.

Cât costă noul iPhone 17e

iPhone 17e oferă și încărcare MagSafe, opțiune pe care fanii au cerut-o și pentru iPhone 16e. Aceasta permite încărcare wireless rapidă de până la 15W și permite accesul la o gamă variată de accesorii noi, inclusiv încărcătoare, portofele magnetice și accesorii pentru cameră.

iPhone 17e e disponibil în trei culori, negru, alb și noul roz pastel, și în 2 variante de stocare.

iPhone 16e costa 599 de dolari pentru 128 GB. Dar iPhone 17e are același preț, dar oferă un spațiu de stocare dublu. Precomenzile încep de pe 4 martie, iar disponibilitatea în magazine va începe pe 11 martie.

„Lovitură direct la țintă în ceea ce privește specificațiile și prețul,” a scris un fan Apple pe X.

„Valoare excelentă cu adăugarea MagSafe,” a scris alt fan.

Apple a anunțat și lansarea noului iPad Air, dotat cu cip M4. Noul dispozitiv are un preț de 599 de dolari pentru modelul de 11 inchi și 799 de dolari pentru modelul de 13 inchi.