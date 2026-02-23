Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone. Ce detaliu au descoperit utilizatorii

Antena Căutare
Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone a devenit viral recent, după ce unii utilizatori au descoperit un detaliu interesant.

Aplicația Ceas de pe iPhone include un detaliu inedit | Shutterstock

Mulți utilizatori iPhone au fost surprinși să afle despre secretul ascuns de Apple în ceasul de pe telefon.

Detaliul a devenit viral după ce a fost dezvăluit de utilizatorul @ShishirShelke1 pe platforma X, scrie Daily Mail.

În mod obișnuit, simbolul ceasului de pe ecran are un ac secundar care se mișcă lin pe cadran.

Dar, atunci când iPhone-ul se află în Low Power Mode, acest ac se mișcă diferit.

Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone

„Stai… pictograma ceasului de pe iOS ticăie ca un ceas de cuarț în Low Power Mode și mecanic în modul normal?” a spus @ShishirShelke1 în video. „E o atenție ridicolă la detalii.”

Descoperirea lui a uimit utilizatorii iPhone, deși mulți au subliniat că probabil nu a fost o decizie de design a Apple.

„Nu e vorba de atenție la detalii, ci de o metodă ușoară de a economisi bateria. Când animezi întregul flux, mai mulți pixeli trebuie să se aprindă și să se stingă. Când tai fiecare secundă, pixelii consumă mai puțin, ceea ce economisește utilizarea bateriei,” a scris un utilizator.

Din 2015, utilizatorii de iPhone pot activa modul Low Power atunci când bateria are mai puțiin de 20%.

„Când nivelul bateriei scade, modul Low Power reduce activitatea de fundal pe dispozitivele iPhone și iPad pentru a prelungi durata de viață a bateriei,” susține Apple.

Când îl activezi, modul Low Power afectează mai multe funcții. Printre acestea se numără preluarea emailurilor, actualizarea aplicațiilor în fundal și descărcările automate, care vor fi dezactivate. Și sistemul iCloud Photos va fi temporar pus pe pauză.

În plus, luminozitatea ecranului e redusă, iar rata de reîmprospătare a ecranului va fi limitată. Această rată redusă de reîmprospătare e probabil motivul schimbării în pictograma aplicației Ceas.

„Cred că se datorează doar ratei de reîmprospătare a ecranului, care scade la 1/s,” a răspuns un utilizator la video-ul viral.

„Probabil că nu e vorba de atenție la detalii, ci mai degrabă de economisirea bateriei prin procesarea unui număr mai mic de cadre,” a scris altul.

„E și mai tare de atât. Ecranul coboară la o rată de reîmprospătare de 1 Hz. Super inteligent,” a scris altul.

Aceasta nu este prima dată când utilizatori atenți descoperă elemente ascunse în aplicația Ceas.

Ce alte detalii se ascund în aplicația Ceas

Anul trecut, utilizatorii au descoperit că atunci când setezi o alarmă pe iPhone, roata cu numere e, de fapt, o listă lungă.

„Selectorul de timp din aplicația de alarmă de pe iPhone nu e de fapt circular, e doar o listă foarte lungă,” a scris un utilizator.

În cele din urmă, dacă derulezi suficient de mult, vei găsi de fapt sfârșitul listei de timpuri posibile în aplicația de alarmă. Așa cum au descoperit utilizatorii confuzi de iPhone, acest timp e întotdeauna 16:39.

Pe rețelele sociale, fanii Apple au fost uimiți de această descoperire ciudată.

„De ce e aceasta o descoperire atât de deranjantă?” a scris un utilizator.

