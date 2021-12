Au crezut că al lor câine vrea să atace copilul, dar îi salva viața. Ce au observat când s-au uitat la bebeluș

Inițial, familia nu a înțeles comportamentul câinelui, ba chiar s-au temut pentru bebeluș. Vorbind despre incident, femeia a scris pe Twitter: ”Aseară, câinele a continuat să încerce să intre în cameră și a trezit copilul.”.

A fost momentul care le-a schimbat viață căci, animalul care lătra și zgâria ușa, îi anunța că ceva este în neregulă cu nou-născutul lor.

Kelly Andrew a explicat întreaga poveste emoționantă într-o serie de Twitter-uri. Peste 69.000 de aprecieri a adunat femeia la postări.

După ce a explicat că Henry, câinele lor, a început brusc să forțeze ușa și să latre,femeia a continuat prin a scrie că, din cauza zgomotelor făcute de animal, ei și-au dat seama că bebelușul nu mai respiră.

Nu le-a venit să creadă faptul că animalul a simțit că micuța nu este bine și a încercat să o trezească.

”Am petrecut noaptea la spital. Nu știu ce s-ar fi întrebat dacă nu ar fi trezit-o. Nu merităm câinii.”, a mai notat mama.

Curând, ea a revenit cu noutăți despre starea de sănătate a copilului: ”Copilul este mult mai bine astăzi și suntem acasă cu Henry (n.r. numele câinelui), care a rămas de veghe toată noaptea, deși îi este frică de întuneric.”

Kelly a postat și o imagine cu patrupedul, care a primit aprecierile internauților. Povestea i-a încurajat pe ceilalți să-și expună experiențele asemănătoare.

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.



Until she stopped breathing.



We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh