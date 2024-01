Bărbatul care stă acasă cu copiii, în timp ce soția se vede cu bărbații pentru distracție. Povestea bizară a cuplului controversat

Un cuplu a stârnit vâlvă în mediul online după ce au vorbit despre relația lor inedită, în care soția se întâlnește cu alți bărbați, iar soțul ei este fericit să se uite la televizor "în liniște" atunci când ea este plecată.

Cuplul format din Alex și Mitch din Southampton, care a apărut în emisiunea "Love Don't Judge", a împărtășit detalii despre "aranjamentul lor neconvențional" în cadrul serialului de pe YouTube.

Ei au explicat că Alex nu este legată doar din punct de vedere sentimental de Mitch și că se culcă adesea cu alți bărbați. Sinceritatea lor a stârnit rumoare online, iar unii internauți au mers chiar până la a cataloga relația lor drept una foarte ciudată.

În timp ce Alex se întâlnește cu alți bărbați, lui Mitch nu i se permit aceleași libertăți: "Este un nu."

În ciuda acestui fapt, bărbatul este mai mult decât fericit să își ajute soția cu profilul ei de pe aplicațiile de dating, făcând chiar și fotografii pentru ca ea să le folosească pentru a atrage potențiali parteneri.

Cum s-au cunoscut Alex și Mitch. Motivul pentru care el acceptă să-i ofere atâta libertatea soției sale

Cei doi s-au cunoscut când aveau doar 14 ani și sunt împreună de puțin peste 10 ani. "Ca pereche, suntem judecați masiv pentru că nu facem lucrurile tradiționale - eu mă întâlnesc cu alte persoane, iar Mitch este cel care stă acasă cu copiii, ceea ce pentru unii oameni este foarte bizar, pentru că de obicei asta face femeia", a explicat Alex.

Soția, care are și cont OnlyFans, a povestit că s-a confruntat cu un "val de critici" pentru acest lucru, dar spune că tocmai asta i-a dat încredere să trăiască exact așa cum își dorește.

Cei doi consideră că "nu este mare lucru" că Alex se întâlnește cu alți bărbați în paralel. Mitch a dezvăluit că cel mai important lucru în relația lor este "onestitatea" și afirmă că "nu este o problemă atât de mare" faptul că soția sa face sex cu alții.

"Îmi plac bărbații tocilari care sunt buni la matematică. Nu știu de ce, e doar chestia mea [...] și pur și simplu îmi plac oamenii inteligenți".

Femeia a recunoscut apoi că uneori se simte "vinovată" pentru că se întâlnește cu alți bărbați în timp ce Mitch este acasă, dar spune că îi trimite mesaje în timpul întâlnirilor. Conform spuselor ei, el nu a părut prea deranjat de toată povestea, căci s-a limitat să glumească: "Mă bucur de liniște - pot să mă uit la televizor la orice vreau".

Pentru Alex, prezența pe site-urile de întâlniri este doar o mică "distracție" și susține că nu are intenția de a se atașa emoțional de ceilalți bărbați, deoarece este deja căsătorită cu Mitch.

"Nu cred că este în natura umană să ai doar un singur partener pentru toată viața", a spus Mitch, care susține că nu este "deosebit de agitat" în ceea ce privește faptul că soția sa întreține relații intime cu alte persoane. Cei doi spun, de asemenea, că au o "relație foarte puternică".

Nu doar că se vede cu alți bărbați și are un cont de OnlyFans, unde publică conținut erotic, dar are Alex are și un sugar daddy: ”Mi-a cumpărat genți de firmă, mi-a plătit vacanțe. Ori de câte ori vreau să mănânc ceva la pachet, el plătește pentru asta. Așa că, atunci când ies în oraș, îi trimit un mesaj și el plătește și pentru întâlniri, pentru că îi place să plătească pentru întâlniri."

Din cauza situației lor, cei doi spun că primesc multe mesaje în care sunt criticați. "Le-aș spune oamenilor care ne judecă relația, mulțumesc că ne-ai dat o imagine despre cât de nefericită ești tu în a ta", a răbufnit Alex, iar Mitch a fost de acord.

El a adăugat: "Cred că trebuie doar să încercați să vă deschideți puțin mintea și să vă dați seama că nu toată lumea este la fel și că oameni diferiți vor să-și trăiască viața în mod diferit, iar ceea ce face fericită o persoană sau un cuplu nu va face fericită pe toată lumea."

