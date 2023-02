Bebelușul din imagini cântărește aproape 10 kg la 5 luni. Mămica lui i-a făcut un cont și l-a postat pe Internet: „Foarte drăguț”

Bebelușul cântărește aproape la fel de mult ca frățiorul său, care este cu doi ani mai mare.

Cum arată bebelușul care cântărește aproape 10 kg la vârsta de 5 luni. Clipurile cu cel mic au strâns milioane de aprecieri

Mămica de pe TikTok are trei copii și, totodată, este destul de activă în mediul online. Ea are un cont care se numește @fatbabyrolls, iar acolo le-a povestit fanilor cum bebelușul ei s-a născut normal însă brusc a avut o creștere în greutate la doar cinci luni, scrie publicația The Sun.

Într-un clip, ea arată evoluția celui mic, explicând la descriere că este vorba „despre același copil”, în perioade diferite. Prima dată, apare la vârsta de o săptămână, apoi la două săptămâni sau la trei săptămâni, femeia neștiind cât de repede avea să crească micuțul ei.

Femeia a distribuit apoi un alt clip unde îl arată pe bebelușul ei zâmbind, dar fizic este mult mai mare și are doar cinci luni.

Mămica a confirmat că fiul ei a fost alăptat și a avut o creștere bruscă. Prin urmare, la cinci luni el cântărește aproape 10 kg.

Clipul mamei i-a șocat în mod clar pe mulți, deoarece a strâns rapid 841.500 de vizualizări, plus sute de comentarii și peste 2.000 de distribuiri.

Utilizatorii TikTok au fost lăsați cu gura căscată când l-au văzut pe cel mic, așa că au reacționat.

„Copilul este foarte drăguț”, „Bebelușii dolofani sunt cei mai simpatici și mai fericiți”, „Cât de mult s-a schimbat în primele luni!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de urmăritori.

Într-un alt clip, mama de pe TikTok a explicat că celălalt frățior cântărește cu puțin peste 11 kg la vârsta de doi ani, iar cel mic pare că-l ajunge din urmă.

„La un moment dat aveau aproape aceeași dimensiune. Copilul era puțin prea scund pentru a purta hainele unui copil de 2 ani, dar mărimea taliei lor era aceeași. Erau atât de aproape de a purta aceeași mărime”, a mai spus mămica pe rețeaua socială.

