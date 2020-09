Beyonce și-a găsit cel mai mare rival! Chico, o pasăre cu un timbru vocal impresionant, a fost filmată în timp ce fredona unul dintre cele mai faimoase hituri ale cântăreţei

„If I Were a Boy” este o piesă înregistrată de cântăreața americană Beyoncé, de pe al treilea album de studio I Am ... Sasha Fierce (2008).

„If I Were a Boy” a fost scris de BC Jean și Toby Gad, care s-au ocupat și de producția sa alături de Beyoncé. Inspirată de destrămarea unei relații romantice, piesa a fost înregistrată inițial de Jean, dar casa de discuri a respins-o.



Beyoncé și-a înregistrat apoi propria versiune. Jean a fost supărată când a aflat că Beyoncé a lansat-o ca single, dar în cele din urmă au ajuns la un acord, potrivit Wikipedia.



Columbia Records a lansat „If I Were a Boy” la radio din SUA pe 8 octombrie 2008, ca un album dublu A-side alături de „Single Ladies (Put a Ring on It)” ca single-uri principale. Cele două melodii au prezentat contrastul dintre personalitatea lui Beyoncé și personajul ei agresiv pe scenă, Sasha Fierce. O versiune spaniolă a piesei, intitulată „Si Yo Fuera un Chico”, a fost lansată digital în Mexic și Spania.