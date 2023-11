O femeie a dezvăluit ce a putut să facă sora ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. După ce a ieșit totul la iveala, acesteia i s-a interzis să mai vină la eveniment.

O viitoare mireasă a fost mai mult decât supărată și bulversată de situație atunci când a descoperit ce gest complet neașteptat a vrut să facă sora ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Când totul a ieșit la iveală, mireasa a decis să nu îi mai permită să vină la petrecere.

Ce a putut să facă sora miresei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. I s-a interzis să mai vină la petrecere

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o mireasă, chiar cu puțin timp înainte ca ea să își unească destinul cu alesul inimii sale. Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente și, tocmai de aceea, totul este pregătit de dinainte cu multă minuțiozitate. De la locație, muzică, meniuri și decorațiuni și până la lista de invitați, totul trebuie ales pe sprânceană. Totuși, chiar și așa, pot apărea situații neprevăzute.

De asta s-a convins o tânără mireasă atunci când a descoperit ce a putut să facă sora ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă.

„M-am dus la magazin și mi-am luat o rochie de mireasă, împreună cu mama iș cu sora mea. Apoi, și sora mea și-a cumpărat una la fel, pentru nunta ei, și m-a rugat să renunț la rochia luată de mine. Evident că am refuzat-o fiindcă eu urma să mă căsătoresc peste doar o săptămână. Câteva ore mai târziu am găsit-o stând în camera unde era rochia mea. Nu avea ce să caute acolo. Am găsit-o când încerca s-o taie în bucăți și m-am repezit să i-o smulg din mâini. Am țipat și am încercat s-o opresc.

Mi-a zis că dacă acceptam să îmi schimb rochia, atunci toate astea nu s-ar fi întâmplat. I-am zis că e nebună și că nu mai e binevenită la mine la nuntă. Totuși, logodnicul meu a spus că am exagerat și că am dus totul prea departe”, a povestit femeia pe Reddit, încercând astfel să ceară părerea internauților pentru a descoperi dacă ea a avut o reacție nepotrivită față de sora ei.

Totuși, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat gestul făcut de sora miresei.