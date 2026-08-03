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Ce a putut să găsească un român, atunci când a urcat la ultimul etaj al blocului, în Iași. A pozat totul și a arătat dovada

Un român a rămas mut de uimire atunci când a urcat la ultimul etaj al unui bloc din Iași și a făcut o descoperire neașteptată. Descoperă peste ce a dat omul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 18:18 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 23:40
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Descoperă peste ce a putut să dea omul, când a urcat la ultimul etaj al blocului | sursa foto: Shutterstock
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Se spune că fiecare bloc are ceva deosebit al său, însă nu mică a fost surpriza unui român atunci când a urcat la ultimul etaj al unui bloc din Iași. Ceea ce a descoperit acolo l-a lăsat mut de uimire și, fără să mai stea pe gânduri, a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a pozat totul, iar imaginea a ajuns pe internet și a stârnit numeroase reacții. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Ce a descoperit un român când a urcat la ultimul etaj al blocului, în Iași. A pozat totul și a arătat dovada

Este un lucru deja cunoscut faptul că românii sunt mereu creativi și găsesc tot felul de soluții ingenioase la diferitele probleme apărute. Totuși, există și situații în care anumite soluții sunt cu adevărat neașteptate și reprezintă o dovadă a imaginației.

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Acest lucru se întâmplă și într-un bloc din Iași. Un român a rămas mut de uimire atunci când a urcat la ultimul etaj al respectivului bloc. În loc de un hol gol și deprimant, omul a dat peste zeci de plante ce formau o adevărată oază de verde în blocul cu aspect comunist.

Ineditul aspect al palierului nu a trecut cu vederea și nu puțini au fost cei care s-au mirat când au văzut grozăvia. Cineva a pozat totul și imaginea a fost publicată pe contul de Instagram @scarafrumos, ce a adunat în prezent mai bine de șaptezeci de mii de urmăritori. Așa cum era de așteptat, imaginea a adunat într-un timp extrem de scurt numeroase aprecieri și comentarii.

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imagine cu blocuri din romania

„Woooow, chiar e frumos!❤️”, „Scară de vis❤️”, „Jungla frumos”, „Scară oxigen”, „Absolut superb!❤️❤️”, „Vreau să locuiesc în blocul ala”, „Da unde suntem aicea, în jlunglă?”, „Aproape aud ciripitul păsărilor exotice”, „Divin🔥 mai sunt apartamnete de vanzare pe acel palier?”, „gradina botanica își vrea plantele înapoi”, iată doar o parte dintre numeroasele comentarii transmise de internauții care au descoperit fotografia cu pricina.

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