Cea mai scăzută temperatură din ultimii 14 ani a fost înregistrată. Unde a fost descoperit pragul record

Într-o vară în care numeroase țări se confruntă cu incendii și secete, experții au înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 14 ani.

O stație de cercetare izolată din Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din ultimii 14 ani.

Pe 18 iulie, temperatura la stația de cercetare Concordia a coborât până la -84.1 grade Celsius, scrie Daily Mail.

Potrivit datelor, această valoare record a fost atinsă de 2 ori în cursul nopții. O dată la 06:25 și din nou la 06:34, ora locală.

E cea mai scăzută temperatură înregistrată oriunde pe Terra din 2012. Atunci, la stația rusească Vostok, din Antarctica de Est, experții au înregistrat temperatura de -84.2 grade Celsius.

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Cea mai scăzută temperatură din ultimii 14 ani a fost înregistrată

Stația Concordia e amplasată la 3.200 de metri altitudine, pe un platou de gheață aflat la aproximativ 1.000 de kilometri de coastă.

În această perioadă a anului, temperaturile coboară frecvent sub -80 de grade Celsius. Însă valoarea înregistrată acum eâ semnificativ mai scăzută decât media obișnuită.

Gabriele Carugati, coordonatorul stației Concordia din partea Programului Național Italian de Cercetare în Antarctica, a declarat că acest episod demonstrează „cât de variabilă poate fi vremea în Antarctica”.

„Chiar și aici, unde frigul extrem e de așteptat, temperaturi sub -84 de grade sunt remarcabile,” susține expertul.

Situată pe Platoul Antarctic, stația Concordia e unul dintre cele mai izolate și mai ostile locuri locuite de oameni de pe Pământ.

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Izolarea aproape totală și mediul extrem de curat o transformă într-un loc ideal pentru studierea Pământului, atmosferei și spațiului cosmic.

Odată cu venirea iernii antarctice, avioanele nu mai pot ateriza la Concordia. Cea mai apropiată bază de cercetare, stația Vostok, se află la peste 600 de kilometri distanță.

Din acest motiv, echipa de la Concordia e considerată chiar mai izolată decât astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, care orbitează la aproximativ 400 de kilometri deasupra Pământului.

Poziționarea unică a stației explică și temperaturile extreme înregistrate aici.

„Pe timpul iernii nu există lumină solară timp de luni întregi, atmosfera e extrem de uscată și stabilă, iar în nopțile senine căldura se pierde continuu în spațiu deoarece nu există nori care să o rețină. Astfel, temperaturile pot coborî la niveluri extraordinare,” susține Carugati.

Care e cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la stația Concordia rămâne -84.7 grade, valoare măsurată în iarna anului 2010, potrivit Observatorului Meteo-Climatologic Italian din Antarctica.

Recordul absolut pentru cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ aparține însă stației rusești Vostok, unde, în iulie 1983, termometrele au indicat -89.2 grade.

Mai mult, studiile bazate pe observații satelitare sugerează că, în anumite condiții, temperaturile din Antarctica de Est ar putea coborî chiar până la -98 de grade.

Aceste valori extrem de scăzute apar în mici depresiuni situate în apropierea celui mai înalt punct al calotei glaciare antarctice, la aproximativ 4.050 de metri altitudine.

Experții consideră că aceasta e, practic, limita minimă pe care temperatura aerului o poate atinge în mod natural pe Pământ.

Ceea ce face însă acest nou record cu atât mai surprinzător e faptul că apare în timp ce mare parte din restul lumii se confruntă cu o vară fără precedent de călduroasă.

Europa de Vest a înregistrat cea mai fierbinte lună iunie din istorie. Incendiile de vegetație cauzate de temperaturile ridicate și secetă au afectat Canada, Franța, Spania și Grecia.

Chiar și Antarctica a cunoscut episoade neobișnuit de calde. În urmă cu doar câteva săptămâni, baza argentiniană Esperanza, situată pe Peninsula Trinity din nordul Antarcticii, a înregistrat cea mai ridicată temperatură de iarnă din istoria sa. Respectiv 15.4 grade.

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Aceste fenomene apar în contextul în care numeroase studii arată că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc temperatura medie la nivel global, inclusiv în Antarctica.

În luna martie a acestui an, un val extrem de căldură a ridicat temperatura la Concordia până la -9.4 grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată la această stație și cu aproximativ 18 grade Celsius mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Deși poate părea paradoxal ca un record de frig să fie stabilit într-o lume aflată în plină încălzire globală, climatologii subliniază că efectele schimbărilor climatice sunt complexe și greu de anticipat la scară locală.

Sistemele atmosferice care influențează vremea pot produce perioade de frig extrem într-o anumită regiune, chiar dacă temperatura medie globală continuă să crească.

„Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung. Însă fenomenele meteorologice individuale pot produce în continuare episoade excepționale de frig,” a explicat Carugati.

„Antarctica e influențată de procese atmosferice foarte complexe, astfel că o temperatură extrem de scăzută într-o anumită zonă nu contrazice imaginea de ansamblu a încălzirii globale,” a continuat expertul.