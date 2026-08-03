Rareș Cojoc este într-o nouă relație după despărțirea de Andreea Popescu. Mulți sunt curioși să afle mai multe detalii despre iubita dansatorului.

Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el | Captură Instagram

Diferența de vârstă dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru a devenit un subiect de interes, mai ales că se știa că Andreea Popescu, fosta parteneră, era cu cinci ani mai mare decât el.

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Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, noua iubită

După divorțul de mama copiilor săi, Rareș Cojoc trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Claudia Dumitru.

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Dansatorul a divorțat oficial pe 21 aprilie 2026, iar, la aproximativ două luni distanță, și-a asumat relația cu noua sa parteneră, Claudia Dumitru, potrivit Spynews.

Cei doi au atras imediat atenția după ce tânăra a postat prima lor fotografie împreună, în calitate de cuplu.

Potrivit sursei citate mai sus, Claudia Dumitru urmează să împlinească 30 de ani în această toamnă. De cealaltă parte, Rareș Cojoc are 37 de ani. Așadar, între cei doi există o diferență de vârstă de șapte ani.

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Înainte de această relație, Rareș Cojoc a fost căsătorit cu Andreea Popescu. Între cei doi era o diferență de vârstă de cinci ani, ea fiind mai mare.

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Andreea Popescu a confirmat divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu a confirmat divorțul de Rareș Cojoc, tatăl copiilor ei, în luna martie, atunci când a și făcut primele declarații.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. (...) Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui.

Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim. Copiii noștri sunt punctul nostru comun.

Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră. Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și, mai ales, pentru copiii noștri, va rămâne mereu.

Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a fost o parte din mesajul transmis de Andreea Popescu atunci când a anunțat separarea de tatăl copiilor ei, potrivit Spynews.