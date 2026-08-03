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Cum arată chef Roxana Blenche după ce a slăbit 24 de kilograme. S-a fotografiat la piscină în costum de baie

Chef Roxana Blenche a început o transformare fizică spectaculoasă și a reușit să slăbească până acum 24 de kilograme. Mândră de rezultatul obținut, ea le-a arătat urmăritorilor din mediul online schimbarea prin care a trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 17:27 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 21:18
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Cum arată chef Roxana Blenche după ce a slăbit 24 de kilograme. S-a fotografiat la piscină în costum de baie | Antena 1/Captură Instagram
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Chef Roxana Blenche s-a transformat total după ce a slăbit 24 de kilograme. Chef-ul a postat imagini în costum de baie și a dezvăluit cum a reușit să ajungă la această greutate. Totodată, vedeta a mărturisit că nu se va opri până nu ajunge la 65 de kilograme.

Citește și: Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”

Cum arată Roxana Blenche în costum de baie după ce a slăbit 24 de kilograme

Noua siluetă a Roxanei Blenche a atras numeroase reacții, iar urmăritorii au felicitat-o pentru felul în care arată acum.

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Potrivit Spynews, chef-ul le-a mai arătat internauților că acum cântărește 71 de kilograme, însă transformarea nu se oprește aici. Vedeta și-a stabilit un nou obiectiv și vrea să continue până când va ajunge la greutatea dorită.

„Astăzi 71 kg, cineva m-a întrebat ce înălțime am: 175 cm. Mai am un kg de dat jos și ajung la un frumos -25 kg. Sunt alături de voi, dragilor, care sunteți în procesul de slăbire. Știu ce greu mi-a fost și mie atâția ani. Vă pup și vă îmbrățișez”, a transmis Roxana Blenche, citată de sursa menționată mai sus.

„PS: Nu mă opresc până la 65 kg”, a adăugat ea.

Roxana Blenche a mai vorbit și despre activitățile pe care le-a făcut pentru a se relaxa.

„Astăzi am făcut și un masaj facial pe care îl recomand cu căldură, să nu mai zic că după un an am stat prima dată la saună umedă... Doamne, ce dor mi-a fost! Aici găsești toate serviciile, de la mâncare, la distracție, la relaxare și multe altele”, a mai spus chef-ul, potrivit Spynews.

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Citește și: Prima imagine cu cea de-a doua fetiță a lui chef Roxana Blenche de la Hello Chef. Ce nume au ales și ce semnificație are

Ce dietă a ținut Roxana Blenche

În aceeași postare, chef Roxana Bleche a dezvăluit și ce dietă a urmat.

„Am optat pentru postul intermitent (intermittent fasting). Cum mai exact? Mic dejun, gustare și prânz. Atât! Ce am mâncat mai exact? Mic dejun (ora 08:00 sau 09:00): V1: două ouă fierte, 50 g brânză, roșii, castraveți, 20 g slăninuță sau o jumătate de avocado și o felie de pâine Wasa.

V2: 30 g ovăz, 150 g iaurt grecesc slab și fructe. V3: 100 g prosciutto, 80 g brânză și 100 g roșii. Gustare (ora 12:00):Un iaurt proteic. Prânz ora 14:00. V1: Pulpe de pui la cuptor (fără piele, condimentate doar cu sare, piper și boia) cu o salată verde alături. V2: Pește slab la cuptor cu salată verde. V3: Mușchi de vită cu salată verde. V4: Ficăței de pui la cuptor cu salată verde. V5: Paste slab calorice cu brânză sau cu sos de roșii și pui. De maximum zece ori pe parcursul acestei perioade am mâncat și altceva, cum ar fi: cartof dulce cu vinete la cuptor și ciuperci sote, sau orez cu piept de pui.

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Nu sunt nutriționist și nu dau sfaturi nimănui. Aceasta este metoda care a funcționat în cazul meu și pe care am ales să o urmez. Când am avut poftă de dulce, am mâncat iaurt proteic cu magiun de prune fără zahăr sau dulceață de caise cu conținut redus de zahăr. Apa, patru litri pe zi și ceai. Nu am reușit să fac sport și nici nu am pus presiune pe mine cu asta... Abia de o săptămână am început cu placa de vibromasaj. Și sunt mulțumită”, a dezvăluit Roxana Blenche în mediul online.

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