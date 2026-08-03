Una dintre rachetele lui Elon Musk se va prăbuși pe Lună. Ce efect îngrijorător va avea incidentul

Una dintre rachetele lui Elon Musk e în derivă și se îndreaptă spre Lună, unde va avea un impact semnificativ.

O rachetă SpaceX aflată în derivă se îndreaptă spre Lună. Potrivit experților, se va izbi de suprafața satelitului natural săptămâna viitoare.

Racheta va avea o viteză de aproximativ 7 ori mai mare decât cea a sunetului înainte de impact, scrie Daily Mail.

Treapta superioară a rachetei va lovi accidental Luna, iar impactul va avea o forță echivalentă cu explozia a 3 tone de TNT.

Mai mult, se pare că impactul va lăsa o urmă permanentă asupra satelitului natural.

Articolul continuă după reclamă

Una dintre rachetele lui Elon Musk se va prăbuși pe Lună

Coliziunea va forma un nou crater și va ridica un nor de praf și fragmente de rocă. Acesta e un fenomen pe care experții și pasionații de astronomie speră să îl poată observa.

Citește și: Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ. Ce vor să facă miliardarii

Expertul în monitorizarea obiectelor spațiale Bill Gray estimează că impactul va avea loc cu o viteză de aproximativ 8.700 km/h, în apropierea craterului Einstein. Acesta e situat pe marginea vestică luminată a Lunii.

Deși experții nu sunt îngrijorați din cauza acestei rachete, care a fost folosită în urmă cu aproximativ 1 an pentru lansarea a 2 module de aselenizare, incidentul evidențiază problema tot mai gravă a aglomerării spațiului cu obiecte abandonate.

„Spațiul devine din ce în ce mai aglomerat,” a declarat Bill Gray. Expertul intenționează să urmărească efectele impactului din New Brunswick, Canada.

Lovirea Lunii nu a făcut niciodată parte din planurile companiei SpaceX. Totuși, specialiștii spun că accidentul ar fi putut fi evitat dacă treapta superioară a rachetei ar fi fost deviată pe o orbită în jurul Soarelui.

Nu e prima rachetă care se izbește de Lună

Acesta va fi doar al 2-lea caz cunoscut în care o rachetă abandonată lovește accidental Luna. În 2022, un segment al unei rachete chinezești a creat 2 cratere pe partea nevăzută a satelitului.

Potrivit experților, fulgerul produs în momentul impactului va dura mai puțin de o secundă și, cel mai probabil, va fi prea slab pentru a putea fi observat de pe Pământ.

În schimb, norul de material aruncat în spațiu ar putea ajunge la câțiva kilometri înălțime și ar putea rămâne vizibil prin telescoape timp de câteva zeci de minute.

„Gravitația de pe Lună e redusă și nu există vânt care să împrăștie praful,” a explicat Benjamin Fernando, cercetător la Los Alamos National Laboratory.

„Unul dintre motivele pentru care ne interesează acest eveniment e să înțelegem cât de mare e pericolul pe care coliziunile cu resturi spațiale îl pot reprezenta pentru viitorii astronauți,” a continuat expertul.

Citește și: Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii. La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa

Fernando estimează că impactul va forma un crater cu un diametru de aproximativ 27 de metri și o adâncime de aproape 5 metri. Acesta va fi prea mic pentru a putea fi observat de pe Pământ, însă va putea fi fotografiat de sondele aflate pe orbită.

Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a NASA și sonda sud-coreeană Danuri vor surprinde imagini înainte și după impact pentru a documenta modificările produse la locul coliziunii.

Potrivit lui Fernando și echipei sale, sonda Danuri va trece la doar 1-3 kilometri de racheta SpaceX cu aproximativ 2 minute înainte de impact. Ceea ce oferă o oportunitate rară de a observa îndeaproape desfășurarea evenimentului.