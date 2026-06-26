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Ce au făcut doi bătrânei în timpul cutremurului de 7,5 din Venezuela. Imaginile care fac înconjurul lumii

Un videoclip surprins de o cameră de supraveghere arată momentul emoționant în care un bătrân își protejează soția în timpul cutremurului puternic din Venezuela. Imaginile au impresionat milioane de oameni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 16:00 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 16:05
Gestul unui bătrân în timpul cutremurului de 7,5 din Venezuela. Imaginile care au făcut înconjurul lumii | Shutterstock
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Cutremurul de 7,5 pe scara Richter care a zguduit Venezuela a luat prin surprindere o lume întreagă. Seismul puternic a provocat panică în rândul locuitorilor, iar imaginile surprinse în timpul dezastrului au avut un impact emoțional puternic asupra oamenilor din întreaga lume.

Ce au făcut doi bătrânei în timpul cutremurului de 7,5 din Venezuela

Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lovit nordul Venezuelei într-un interval de aproximativ o oră. În mijlocul haosului creat de mișcările seismice, câteva imagini au ajuns virale pe internet, impresionând milioane de persoane.

Printre acestea se află și un videoclip surprins într-o locuință, în care apar doi bătrâni surprinși de forța cutremurului. Filmarea, realizată de o cameră de supraveghere instalată în casă, surprinde un moment care a emoționat utilizatorii din mediul online.

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În imagini se vede cum cei doi se aflau în living și își petreceau timpul liniștiți. Bărbatul stătea pe canapea, iar soția sa se afla într-un scaun cu rotile, când, într-o fracțiune de secundă, atmosfera se schimbă complet.

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Camera începe să se zguduie puternic, iar obiectele și mobilierul din încăpere încep să se miște. Reacția bărbatului a fost una instinctivă: acesta se ridică imediat de pe canapea și merge către soția sa pentru a o proteja.

Imaginile care fac înconjurul lumii

Fără să stea pe gânduri, bătrânul rămâne lângă ea pe toată durata cutremurului, încercând să o ferească de orice pericol. Momentul surprins de cameră arată un gest simplu, dar profund emoționant: grija și devotamentul dintre doi oameni care au trecut împreună printr-un moment extrem de dificil.

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Din fericire, cei doi au scăpat nevătămați, iar locuința lor nu pare să fi fost grav afectată. Videoclipul a devenit rapid viral, strângând mii de reacții și comentarii pe rețelele sociale.

Mulți dintre cei care au văzut imaginile au apreciat gestul bărbatului, considerând că momentul este o dovadă de iubire și loialitate chiar și în cele mai grele situații.

În timp ce cutremurele pot provoca distrugeri majore și momente de panică, astfel de imagini arată și partea umană a tragediilor: instinctul de a-i proteja pe cei dragi atunci când pericolul apare.

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