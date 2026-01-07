Antena Căutare
Cum arată închisoarea federală din Brooklyn unde a fost dus Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. I se zice „iadul pe Pământ”

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat sâmbătă, pe 3 ianuarie 2026, alături de soția sa. Descoperă cum arată închisoarea federaă din Brooklyn, unde a fost dus, cunoscută și drept „iadul pe Pământ”.

Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 17:03 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 22:19
Descoperă detalii despre închisoarea unde a fost dus Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, după ce a fost capturat | Shutterstock/profimedia

Sâmbătă, în data de 3 ianuarie 2026, numeroase explozii violente s-au auzit în Caracas, capitala Venezuelei, și avioane militare au fost observate survolând la mici altitudini. Nu a durat mult și președintele Nicolas Maduro a fost capturat și dus ulterior la închisoarea federală din Brooklyn (Metropolitan Detention Center), un loc despre care mulți au spus că ar fi „iadul pe Pământ”. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre respectiva închisoare.

Cum arată închisoarea federală din Brooklyn unde a fost dus Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Cum arată locul zis și „iadul pe Pământ”

Pe 3 ianuarie 2026, președintele Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa, și scos din țară pentru a fi judecat de autoritățile din Statele Unite ale Americii, pe fondul numeroaselor acuzații ce i se aduc. Se pare că tot acest conflict între Venezuela și Statele Unite ale Americii ar fi pornit după ce la adresa președintelui Nicolas Maduro ar fi fost aduce tot mai multe acuzații de trafic de influență și alte fapte de corupție. Se pare că liderul politic din Caracas ar conduce o rețeta internațională de droguri. Așa cum au declarat chiar Donald Trump (președintele Statele Unite ale Americii) și Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, acesta va fi judecat în America pentru faptele sale de corupție.

Citește și: Cum arată vila de lux din Caraibe a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Locuința, estimată la 18 milioane de dolari

După ce a fost capturat, în cadrul unei operațiuni militare, Nicolas Maduro a fost dus la închisoarea federală din Brooklyn, cunoscută și drept „iadul pe Pământ”.

Se pare că închisoarea are o reputație atât de rea încât unii judecători ar fi refuzat de-a lungul timpului să trimită oameni acolo. Aici s-ar afla aproximativ 1.300 de deținuți și este locul unde sunt duși cei care sunt acuzați de trafic de droguri sau alte infracțiuni, arată cei de la ndtv.com.

Citește și: Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”

colaj foto cu nicolas maduro si inchisoarea federala din brooklyn

Despre închisoarea federală din Brooklyn, cunoscută și drept „iadul pe Pământ”, numeroși deținuți și avocații lor s-au plâns cu privire la condițiile inhumane în care sunt ținuții acuzații. În iarna anului 2019, o pană de curent a cufundat închisoarea în frig și întuneric timp de o săptămână. Au fost și voci care au spus că aici sunt condiții insalubre în celulă, dar și din punct de vedere al alimentației. În plus, în 2024, doi prizonieri au fost uciși de alți deținuți, în timp ce personalul angajat aici a fost acuzat de luare de mită și furnizare de contrabandă. Totuși, în ciuda numeroaselor eforturi, criminalitatea din interiorul instituției nu a putut fi diminuată. Zeci de deținuți au fost acuzați inclusiv de contraband cu arme, dar și alte fapte.

