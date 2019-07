Ce e în mintea unui criminal în serie și de ce ucide

Ce e în mintea unui criminal în serie și ce-l face să ucidă, acestea sunt întrebările la care încearcă să răspundă știința și numeroasele studii asupra comportamentului deviant. Cazul Caracal care a șocat România

Din cauza șocului pe care îl generează, a cruzimii și, totodată, a provocării intelectuale la care sunt supuși cei care le studiază, crimele în serie au devenit, încă de la aparița psihiatriei medico-legale, principalele baze ale studiului minții unui criminal. Nici până în prezent nu s-a putut stabili cu exactitate care este profilul psihoclinic care delimitează criminalul în serie de un cetățean absolut normal.

Se știe însă faptul că la baza profilului unui criminal în serie este trecutul său: un copil abuzat, umilit, maltratat. În jumătate dintre cazuri, acesta a suferit și lipsa tatălui, iar pe mamă a considerat-o un pericol de care simțea nevoia să se protejeze permanent.

Investigațiile

”O descoperire recentă, prezentată în publicația New England Journal of Medicine, indică diferențe anatomice între un criminali în serie și o persoană obișnuiță. Un ucigaș în serie are lobul frontal al creierului de mărime mai mare, și, prin urmare, mai funcțional, caracatreistică ce îi oferă o mai mare agresivitate și mai puțină empatie decât media” spune Bertrand Regader, absolvent al Uiversității de Psihologie din Barcelona, specializat în Pshologie Educațională, în articolul publicat în ”Psicología y Mente”.

Potrivit explicațiilor sale, lobul frontal al creierului uman are multiple funcții, fiind responsabil, printre altele, de comportament, strategie, memoria de lucru sau capacitatea de a planifica lucruri. Lobul frontal este partea partea cea mai ”umană” a creierului nostru. Hipertrofia lobului frontal, adică mărirea acestuia, indică o agresivitate crescută, dar și o capacitate mărită de a planifica și de crea strategii. Totodată, un lob frontal mărit indică și o empatie scăzută care poate duce până la sadism.

Neurochimia creierului

Potrivit psihologului criminalist Dr. Reid Meloy, o altă diferență esențială între un criminal în serie și restul oamenilor este nivelul anormal de ridicat al elementelor precum mangan, fier și cupru, fapt ce are un impact direct asupra scăderii nivelului de dopamină și serotonină, substanțe respnsabile cu reducerea nivelului de testosteron (hormon care nu doar că provoacă agresivitate excesivă, dar și dorința de a domina). Asta îl poate conduce la individ de la un compotament agresiv, până la crimă, pentru a-și atinge scopul, și anume, manifestarea superioritatății și dominarea.

Din nefericire însă, chiar și cu astfel de descoperiri ce permit apropierea de mintea unui criminal și de gândurile lui, aceste constatări clinice nu permit încă anticiparea sau, mai mult, prevenirea impulsurilor sadice ale acestor oameni.

”Descifrarea combinației de exacte de factori care conduc la un comportament criminal trebuie descifrată, iar știința își propune ca în câțiva ani să găsească răspunsurile”, precizează acesta.

Cum se comportă un criminal în societate și cum se produce declicul

Și psihologul român Radu Leca a vorbit despre comportamentul în societate al unui criminal în serie, explicând că un un psihopat, capabil să ucidă, poate fi și carsimatic și jovial, cucerind publicul. El face mereu diferența între bine și rău, doar că nu dă importanță alegerii. Astfel, acesta poate sări de la o extremă la alta imediat, de la un sunet, o vorbă, o mișcare sau un context, ajungând într-o stare de violență extremă, capabil de a ucide.

Cazul Caracal care a șocat România

Dincă Gheorghe este numele care a șocat o țară întreagă după ce două adolescente, Mihaela Luiza Melencu și Alexandra Măceșeanu, ar fi fost răpite și ucise cu bestialitate. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, poreclit și ”Popicu”, le-ar fi tranșat și le-ar fi incendiat o parte din rămășițele trupești.

Mihaela Luiza Melencu - elevă la Liceul Tehnic „Costin D. Neniţescu“ din Craiova, a dispărut de acasă încă la jumătatea lunii aprilie. Alexandra Măceşeanu, elevă de 15 ani din localitatea olteană Dobrosloveni, din clasa a X-a, de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ plecase din satul natal spre Caracal, miercuri, 24 iulie 2019, pe o distanţă de 8 kilometri, cu o maşină de ocazie.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul uciderii celor două adolescente

Părinţii n-au mai putut s-o contacteze telefonic pe Alexandra, motiv pentru care au alertat Poliţia în cursul aceleiaşi zile. Tânăra a rămas fără telefonul performant, dar a reușit să găsească un aparat mobil mai vechi în casa presupusului răpitor şi a sunat la 112 joi, 25 iulie, la ora 11.00, vorbind de trei ori, timp de două minute şi 28 de secunde în total, cu oamenii de la 112, de pe telefonul furat de la răpitor.

Polițiștii au descins în locuința principalui suspect în dimineața zilei de vineri, 26 iulie 2019, la ora 6.00, locuință aflată la marginea oraşului Caracal. Acolo, oamenii legii au descoperit mai multe haine aparţinând celor două fete, bijuterii. Cu toate acestea, suspectul n-a recunoscut că ar avea vreo legătură cu dispariţia lor. Acolo, anchetatorii au mai și descoperit zeci de fragmente de oase precum şi saci cu carne în frigider, despre care se presupune că este umană. Gheorghe Dincă este suspect de crime în serie.

