Charlotte Jones e femeia dependentă de maioneză. Cât de mult a slăbit după ce a renunțat la acest aliment

Charlotte Jones, o femeie în vârstă de 33 ani, a reușit să slăbească 63 de kilograme după ce a renunțat la consumul de maioneză. Înainte de a renunța la alimentul ei preferat, femeia cântărea 128 kilograme. Mulți ani ea a avut o dietă complet nesănătoasă, fiind fana alimentelor fast-food.

Stilul ei de viață nesănătos și dieta precară au scăpat de sub control, iar Charlotte ajunsese să fie supraponderală. Charlotte mânca maioneză la fiecare masă. Mâncarea ei preferată e mâncarea chinezească și de fiecare dată când mânca, indiferent de momentul zilei, ea adăuga maioneză, potrivit The Sun.

Charlotte, femeia dependentă de maioneză

Tânăra în vârstă de 33 ani mânca foarte multă ciocolată, kebap și mâncare chinezească. Charlotte a decis să pună punct stilului ei de viață nesănătos în urmă cu un an, după ce a decedat un prieten bun de-al ei.

“Acest lucru m-a pus pe gânduri. Ea era slabă și eu eram supraponderală”, a mărturisit Charlotte.

Femeia a început să facă sport, mergând regulat la sală și a apelat la o dietă sănătoasă. Astfel, tânăra a ajuns să slăbească aproximativ 60 kilograme.

Cel mai dificil lucru pentru Charlotte a fost să înceapă să facă mișcare pentru că nu era deloc obișnuită cu acest lucru.

“Cel mai greu mi-a fost să merg la sală. Eu cred că e nevoie de mult curaj pentru a merge la sală și aveam emoții mari. Dar am reușit. De atunci, m-am antrenat mult”, a mai spus Charlotte.

Cum a reușit să slăbească Charlotte Jones

Tânăra a povestit cât de mult a slăbit și ce luptă grea a dus pentru a scăpa de kilogramele în plus.

“Nu am laut pastille sau altceva. Am slăbit în modul clasic. Mereu primesc întrebări despre asta. De asemenea sunt întrebată și dacă am apelat la o operație de micșorare a stomacului”, a povestit Charlotte.

După ce a reușit să piardă un număr considerabil de kilograme, Charlotte spune că se simte mult mai bine și e mult mai fericită în pielea ei. Femeia este mama a patru copii. Ea îi are pe Oakley, 18 ani, Henry, în vârstă de 3 ani, Logan, în vârstă de 8 ani și Lacey, în vârstă de 10 ani.

După ce a reușit să slăbească, Charlotte se descurcă mult mai bine la activitățile de zi cu zi fără să obosească imediat, așa cum se întâmpla când era supraponderală.

“Am mâncat multă carne de pui, orez și în mare parte proteine de orice fel”, a zis femeia în vârstă de 33 ani.

Charlotte a înlocuit maioneza cu un dressing sărac în calorii, dar potrivit pentru salatele pe care le mănâncă destul de des.

