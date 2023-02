Cine este Sfântul Valentin din calendarul ortodox. Nu este sărbătorit pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților

Ziua Sfântului Valentin sau Ziua îndrăgostiţilor este sărbătorită, în fiecare an la data de 14 februarie, în mai multe ţări din întreaga lume, inclusiv în SUA, Marea Britanie, Canada, Japonia, Franţa, China şi India. Deşi această zi comemora, iniţial, martiriul sfântului creştin numit Valentin, de-a lungul anilor, semnificaţia religioasă s-a pierdut.

Originea acestei sărbători a iubirii nu este nici astăzi prea bine cunoscută. Există legende, care susţin faptul că, în această zi, în Roma Antică era sărbătorită Iuno, zeiţa tuturor zeilor, protectoarea femeilor şi căsătoriilor.

Pentru noi, românii, Sfântul Valentin este sărbătorit pe 30 iulie, în fiecare an.

Sfântul Valentin apare în calendarul ortodox pe 30 iulie

Potrivit calendarului ortodox, pe 30 iulie credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Valentin. Nu este cel sărbătorit pe 14 februarie pentru care se face mare vâlvă și explodează orice campanie de marketing, ci este sfântul nostru, al românilor, despre care puțini mai amintesc.

Creștinii se roagă pe 30 iulie Sfântului Valentin pentru vindecare, mai ales că el este cunoscut ca fiind vindecător și tămăduitor. Mii de români care poartă nume precum Valentin, Valentina, Valerica, Vali își serbează ziua de nume pe 30 iulie.

Cine este Sfântul Valentin ortodox

Sf. Valentin din calendarul ortodox, sărbătorit pe 30 iulie, episcopul Umbriei, este cunosut ca fiind un vindecător al celor bolnavi și sfânt al iubirii creștine și al familiei. Despre acest sfânt cunoaştem foarte puţine lucruri, printre care faptul că a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni.

Mulţi oameni s-au şi botezat după ce au primit vindecarea la rugăciunile Sfântului Valentin.

Într-un hotar din părțile Italiei, care se numește Umbria, în cetatea care se chema Interamna, a fost episcop Sfântul Valentin, care luase de la Dumnezeu darul tămăduirilor și, tămăduind toate neputințele și bolile oamenilor cu rugăciunea și cu chemarea preasfântului nume al lui Iisus Hristos, îi întorcea pe cei necredincioși de la păgânătatea închinării de idoli spre Dumnezeu; căci atunci credința idolească cuprindea încă multă lume și împărații păgâni stăpâneau Apusul și Răsăritul și prigoneau pe creștini.

În acea vreme, trei scolastici din Atena cu neamul și cu credința elini, cu numele Procul, Efiv și Apolonie, au mers la Roma pentru învățătură, vrând să deprindă bine limba și filosofia romană, potrivit Doxologia.ro.

Cine este Sfântul Valentin sărbătorit pe 14 februarie

Ziua Îndrăgostiților are loc în fiecare an, pe data de 14 februarie. Ziua îndrăgostiţilor sau Valentine's Day este sărbătorită, în fiecare an, la data de 14 februarie, cu precădere în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada şi Australia.

În timp, a fost adoptată în mai multe ţări europene, între care şi România, în ţări de pe continentul asiatic, precum China şi Coreea de Sud, în America de Sud şi Africa.

În alte ţări, Valentine's Day este văzută ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni. Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii. În acelaşi timp, multe alte ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii.

Cine este Sfântul Valentin sărbătorit pe 14 februarie. Sfântul pe care îl sărbătorim de Ziua Îndrăgostiților este cunoscut oficial ca Sfântul Valentin al Romei. Recunoscut oficial de Biserica Romano-Catolică, Sfântul Valentin este cunoscut ca fiind o persoană reală care a murit în jurul anului 270 d.Hr.

Cu toate acestea, adevărata sa identitate a fost pusă la îndoială încă din 496 d.Hr. „Fiind cunoscut numai de Dumnezeu”.

Un raport din anii 1400 îl descrie pe Sfântul Valentin ca pe un preot de la templu care a fost decapitat în apropierea Romei de către împăratul Claudius II pentru că a ajutat cuplurile creștine să se căsătorească.

O serie de legende marchează începuturile acestei sărbători. Una dintre legende spune că Valentin era preot în Roma, în perioada secolului al III-lea. Atunci când împăratul Claudius II a hotărât că bărbaţii tineri pot fi soldaţi mult mai buni decât cei cu soţii şi familii, a interzis pentru primii căsătoria.

Preotul Valentin, realizând injusteţea acestei legi, l-a înfruntat pe Claudius şi a continuat să-i căsătorească, în secret, pe tinerii îndrăgostiţi. Când acţiunile sale au fost descoperite, împăratul roman a dat ordin ca preotul să fie ucis, potrivit Agerpres.

Mulţi susţin că acest preot era Sf. Valentin din Terni, un episcop, adevăratul patron al acestei sărbători. Şi el fusese decapitat la ordinul aceluiaşi împărat, în afara zidurilor Romei.

Alte legende sugerează faptul că Valentin a fost ucis pentru încercările sale de a-i ajuta pe creştini să fugă din închisorile romane, unde erau adesea bătuţi şi torturaţi.

Potrivit uneia dintre legende, un deţinut, pe nume Valentin, îndrăgostit de fata administratorului închisorii, i-a trimis acesteia prima scrisoare de dragoste (prima "valentină"), înainte de a muri, pe care a semnat-o "de la Valentinul tău", o expresie care este folosită şi astăzi.

Abia la sfârşitul secolului al V-lea, în anul 496 d.Hr., Papa Gelasius I a decis ca ziua de 14 februarie, în care a fost executat Valentin, să-i poarte numele şi să fie dedicată martiriului său.

