Oana Roman, dezvăluiri despre vacanța petrecută cu Marius Elisei: „Se comportă ca acum 8 ani, când ne-am cunoscut”

Oana Roman a plecat la munte cu Marius Elisei și Isabela. În cele două zile petrecute împreună, cei doi foști soți s-au apropiat, însă Oana Roman mărturisește că vrea să cumpănească foarte bine posibilitatea împăcării.

Oana Roman a mărturisit că primește flori de la Marius Elisei, care se comportă ca la începutul relației. Vedeta a dezvăluit la Antena Stars că a petrecut timp alături de fostul soț, spre bucuria fiicei lor.

„A fost foarte frumos. Am prins vreme foarte frumoasă. Am stat într-un hotel în care eu chiar îmi doream să merg. Nu știu dacă Marius a știut sau a fost coincidență, dar acolo a ales el să mergem. Oricum nu mi-a spus, am aflat când am ajuns acolo. (...) Am auzit și eu că e destul de scump”, a spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei au petrecut vacanța împreună

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei s-a îmbunătățit vizibil, spune vedeta care mărturisește că a petrecut mai mult timp cu fostul soț, având în vedere că au reînceput să lucreze împreună.

Oana Roman a dezvăluit că în urma vacanței în care Isabela i-a avut alături pe ambii părinți, a fost foarte fericită.

„Pentru Isa e foarte bine lucrul ăsta. Ea a fost foarte fericită că ne-a avut pe amândoi. Ne-am văzut un pic mai des în ultima perioadă, mai ales că lucrăm și pentru site din nou. Și azi am fost cu Isa să-i cumpărăm niște lucruri și a zis că e foarte fericită că ne vede mai des împreună”, a declarat Oana Roman.

Întrebată dacă există posibilitatea ca ceva să se schimbe în relația cu Marius Elisei, în sensul unei eventuale împăcări, Oana Roman a declarat că se gândește foarte bine la circumstanțe.

„Sunt încă în faza în care cumpănesc foarte bine lucrurile. Nu știu ce să zic.... Deocamdată, vedem. El pare într-o fază vizibil îmbunătățită. De o săptămână încoace pare că lucrurile s-au mai schimbat, dar eu vreau să cumpănesc foarte bine”, a spus Oana Roman, potrivit Spynews.

Oana Roman este încântată de faptul că fiica ei se simte mai bine acum: „Isabela a realizat despărțirea. Ea nu a fost foarte bine o perioadă, emoțional vorbind”, a spus Oana Roman.

Ce a răspuns Oana Roman, întrebată dacă este curtată de Marius Elisei

Întrebată dacă Marius Elisei e romantic și o curtează, Oana Roman a răspuns:

„Da. Îmi cumpără flori. Mi se pare că se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut. Pe 15 iunie am fi împlinit 7 ani de la căsătoria la biserică”, a spus Oana Roman.

Oana Roman a precizat că în cazul unei împăcări, nu vor bate, totuși clopote de nuntă:

„Acum n-o să ne apucăm să ne căsătorim la loc”, a conchis Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei și-au anunțat despărțirea la finalul anului trecut, iar oficial, au divorțat în februarie 2021.

