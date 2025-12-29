Un tânăr face senzație pe TikTok după ce oamenii au ajuns să spună despre el faptul că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Bărbatul arată atât de bine încât frânge instant inimile femeilor.

Descoperă cine este și cum arată Alper Temel, cel mai sexy vânzător de porumb din lume | sursa foto: Profimedia

În ultimele luni, un tânăr din Istanbul s-a transformat rapid într-o adevărată senzație a internetului după ce imaginile cu el au devenit virale. Nu puține au fost persoanele care au ajuns la concluzia că el este, fără doar și poate, „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată tânărul care a frânt inimi peste tot în lume.

Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”

Viața lui Alper Temel era una cât se poate de normală. Tânărul obișnuia să vândă porumb pe o stradă din Istanbul până când, într-o zi, cineva l-a remarcat și l-a filmat, apoi a publicat imaginile pe TikTok. Nu a durat mult și filmarea a adunat peste noapte mai bine de un milion de vizionări, mesaje și reacții. Numeroase persoane din întreaga lume au fost cucerite de aspectul fizic al bărbatului și au dorit să afle cine este chipeșul vânzător de porumb.

Nu a durat mult și glumele au început să apară din ce în ce maim ult, mai ales în rândul publicului feminin. Au fost tinere care s-au dus chiar special să îl caute, ca să cumpere porumb de la celebrul Alper Temel, cunoscut drept „cel main sexy vânzător de porumb din Istanbul”.

Cozile au început să se facă din ce în cem ai lungi, iar popularitatea tânărului a crescut de la o zi la alta. Astfel, căruciorul lui de vânzare s-a transformat într-o adevărată atracție locală, totul datorită fizicului de invidiat al tânărului, care a reușit să frângă numeroase inimi, au informat cei de la cancan.ro.

Pe TikTok sunt zeci de clipuri video cu Alper Temel și toate au mii de reacții. Tânărul, prin faptul că vinde porumb și castane pe stradă, continuă o tradiție de familie veche de mai bine de 7-8 ani. Totuși, el a devenit celebru după ce turiștii l-au pozat și imaginile au devenit virale. Tânărul este și extrem de sociabil, discută cu clienții săi și nu refuză să facă poze sau filmulețe. Se pare că bărbatul din Turcia a fost atât de apreciat încât nu puțini au fost cei care i-au sugerat să încerce o carieră ca actor sau fotomodel. Pasionat de sport, când nu vinde castanet și porumb pe stradă el merge la sală și face exerciții.