Antena Căutare
Home News Inedit Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”

Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”

Un tânăr face senzație pe TikTok după ce oamenii au ajuns să spună despre el faptul că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Bărbatul arată atât de bine încât frânge instant inimile femeilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 14:00 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 15:51
Galerie
Descoperă cine este și cum arată Alper Temel, cel mai sexy vânzător de porumb din lume | sursa foto: Profimedia

În ultimele luni, un tânăr din Istanbul s-a transformat rapid într-o adevărată senzație a internetului după ce imaginile cu el au devenit virale. Nu puține au fost persoanele care au ajuns la concluzia că el este, fără doar și poate, „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată tânărul care a frânt inimi peste tot în lume.

Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”

Viața lui Alper Temel era una cât se poate de normală. Tânărul obișnuia să vândă porumb pe o stradă din Istanbul până când, într-o zi, cineva l-a remarcat și l-a filmat, apoi a publicat imaginile pe TikTok. Nu a durat mult și filmarea a adunat peste noapte mai bine de un milion de vizionări, mesaje și reacții. Numeroase persoane din întreaga lume au fost cucerite de aspectul fizic al bărbatului și au dorit să afle cine este chipeșul vânzător de porumb.

Citește și: Bunicuța de 65 de ani care vrea să „devoreze” băieți de 20 de ani! A fost catalogată prea sexy pentru Instagram. Cum se menține

Articolul continuă după reclamă

Nu a durat mult și glumele au început să apară din ce în ce maim ult, mai ales în rândul publicului feminin. Au fost tinere care s-au dus chiar special să îl caute, ca să cumpere porumb de la celebrul Alper Temel, cunoscut drept „cel main sexy vânzător de porumb din Istanbul”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cozile au început să se facă din ce în cem ai lungi, iar popularitatea tânărului a crescut de la o zi la alta. Astfel, căruciorul lui de vânzare s-a transformat într-o adevărată atracție locală, totul datorită fizicului de invidiat al tânărului, care a reușit să frângă numeroase inimi, au informat cei de la cancan.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj foto cu porumb si vanzator de porumb pe strada in turcia

Pe TikTok sunt zeci de clipuri video cu Alper Temel și toate au mii de reacții. Tânărul, prin faptul că vinde porumb și castane pe stradă, continuă o tradiție de familie veche de mai bine de 7-8 ani. Totuși, el a devenit celebru după ce turiștii l-au pozat și imaginile au devenit virale. Tânărul este și extrem de sociabil, discută cu clienții săi și nu refuză să facă poze sau filmulețe. Se pare că bărbatul din Turcia a fost atât de apreciat încât nu puțini au fost cei care i-au sugerat să încerce o carieră ca actor sau fotomodel. Pasionat de sport, când nu vinde castanet și porumb pe stradă el merge la sală și face exerciții.

De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători
De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani
De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x