Bunicuța de 65 de ani care vrea să „devoreze” băieți de 20 de ani! A fost catalogată prea sexy pentru Instagram. Cum se menține

Lesley Maxwell este expertă în fitness și își menține corpul bine definit prin antrenamente zilnice.

Antrenoarea în vârstă de 65 de ani preferă bărbații mult mai tineri decât ea

Antrenoarea are 65 de ani, iar pe rețelele de socializare este adesea comparată cu fiica și nepoata ei, pentru că în fotografii diferența mare de vârstă abia se observă.

Are 65 de ani și este bunică, dar arată fabulos

Felul în care arată i-a uimit pe mulți, având în vedere vârsta ei. Postările ei sunt virale pe rețelele sociale și sunt imitate de sute de utilizatori. În plus, le transmite urmăritorilor mesaje despre un stil de viață sănătos, subliniind că exercițiile o ajută să își tonifieze mușchii și să își întărească oasele, dincolo de aspectul fizic.

Pe Instagram, unde are 145.000 de urmăritori, își etalează forma fizică alături de nepoata sa de 21 de ani, Tia.

„Atenția poate fi măgulitoare, întărind ideea că vitalitatea și atractivitatea nu sunt limitate de vârstă”, a declarat Lesley pentru Jam Press.

„Oamenii au admirat mereu un corp sănătos și puternic. Te face să te simți sexy. Dar eu nu fac asta pentru bărbați. Vreau să fiu puternică și să am o atitudine mai pozitivă față de mine însămi. Oamenii de orice vârstă își pot schimba corpul și sănătatea, iar pentru asta e nevoie de doar o oră pe zi. Poți fi sexy la orice vârstă”, a subliniat ea.

Programul ei include antrenamente cu greutăți

Programul ei include antrenamente cu greutăți, exerciții pe care – așa cum demonstrează – le poate practica oricine, indiferent de vârstă.

De obicei, ea face patru sesiuni de antrenament de forță pe săptămână, deși, lucrând într-o sală de sport, sunt momente în care își extinde rutina de antrenament.

„Arată extraordinar și sunt sigură că voi adopta și eu un stil de viață sănătos când voi avea vârsta ei. Încercăm să facem împreună cel puțin o ședință pe săptămână, în special în sala mea de acasă”, a povestit nepoata ei, conform Marca.com.

„De cele mai multe ori facem antrenamente cu greutăți împreună. Eu prefer să lucrez picioarele și fesierii, iar ei îi place să se concentreze pe partea superioară a corpului”.

Lesley preferă bărbații mai tineri

Chiar dacă are nepoți, Leslie continuă să meargă la sală și mărturisește că e adesea curtată. Spune fără rețineri că îi plac bărbații de 20 și ceva de ani, pentru că îi consideră mai activi, mai spontani și mai pozitivi decât cei de vârsta ei.

„Să fim sinceri, sunt bunică, dar asta nu înseamnă că o las mai moale”, a declarat Lesley. „Bărbații tineri de 20 și ceva de ani? Au energie, spontaneitate și pur și simplu adoră o femeie care știe ce vrea. Se pare că ne înțelegem foarte bine”.

Ea a dezvăluit, totodată, care sunt așteptările ei când vine vorba de un partener: „Îmi plac bărbații puternici și încrezători. Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus. Trebuie să fie în formă, ca să țină pasul cu mine, să aibă simțul umorului și, desigur, să plătească la întâlnire – niciodată nu am făcut eu asta”.

Lesley Maxwell demonstrează că, la 65 de ani, vârsta e doar un număr și încă întoarce toate privirile.