The Mirror a relatat întâmplarea lui Daniel Bodman.

Daniel Bodman își renova magazinul când a găsit un bilet de avertizare în zid. Mesajul a fost pus acum 40 de ani de un muncitor

Daniel Bodman are 39 de ani și este om de afaceri. El deține un fost magazin vechi în Devizes, Wilts, pe care a decis să îl transforme într-un showroom și să îi dea o nouă viață. La doar două zile după ce s-a apucat de renovări, bărbatul spune că a rămas surprins când a dat peste un mesaj de avertizare într-unul dintre zidurile magazinului vechi.

Bărbatul spune că a citit imediat mesajul și nu i-a venit să creadă că biletul s-a păstrat atât de bine, deși a fost lăsat acolo, bine ascuns, acum 40 de ani, în 1986, mai exact, de către unul dintre muncitorii care au construit magazinul.

Muncitorul care a lăsat biletul în zid este un domn pe nume Nicholas Poole. Acesta a scris mesajul pe spatele unui afiș care anunța ce metode de intervenție și tratament există în caz de electrocutare și, în mod ironic, muncitorul a povestit cum chiar el s-a electrocutat de două ori în timp ce lucra la acel magazin.

Biletul lui Nicholas Poole conține aceste cuvinte: "Acest magazin a fost clădit de Nick Poole, în august 1986, plătit pe oră cu două lire sterline. Pereții nu sunt într-o condiție bună așa că Dumnezeu știe în ce stare vor fi când o să dea cineva peste acest bilet. În timp ce am lucrat aici, am fost electrocutat de două ori pentru că am atins accidental niște fire neizolate".

Daniel a mai declarat: "A fost interesant să-l citesc, am chicotit puțin când i-am văzut conținutul. Ar fi interesant să îl găsesc pe autorul acestui mesaj, care a scris și lăsat biletul aici".

