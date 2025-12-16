De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer. Cei mai mulți nu știu riscul la care se expun

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își usuci rufele pe calorifer, un obicei pe care îl au mulți oameni, mai ales în perioada iernii.

Experții au dezvăluit ce se întâmplă atunci când pui hainele ude pe calorifer | Shutterstock

Atunci când temperaturile scad, uscarea rufelor devine mai dificilă, mai ales cu hainele mai groase necesare toamna și iarna.

Multe persoane folosesc caloriferul pentru a grăbi acest proces de uscare, scrie Daily Mail.

Dar, potrivit experților, aceasta e o greșeală care își poate afecta negativ hainele și casa.

Ca urmare, recomandă să nu îți usuci rufele pe calorifer și să apelezi la alte metode.

De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer

Punerea hainelor ude pe calorifere poate crea probleme ascunse pentru locuință, sistemul de încălzire și sănătate, susțin experții.

„Uscarea hainelor pe calorifere poate părea convenabilă, dar printre dezavantajele ascunse se numără umiditatea suplimentară și reducerea eficienței încălzirii. Ca urmare, acesta e un obicei care ar trebui limitat,” a declarat o purtătoare de cuvânt Plumbworld. „Cu câteva schimbări simple, proprietarii își pot proteja locuința, sănătatea și sistemul de încălzire.”

Pe măsură ce umezeala se evaporă din haine, aceasta crește umiditatea din interior. Ceea ce favorizează condensul și mărește riscul de apariție a mucegaiului, mai ales în încăperi mici sau slab ventilate.

Hainele ude eliberează apă în aer, care se poate depune pe ferestre, pereți și tavane. În timp, acest lucru poate duce la apariția petelor de umezeală, la decojirea vopselei și la deteriorarea tencuielii, susțin experții.

Pot apărea mirosuri de mucegai care persistă. Umiditatea crescută creează mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului, în special în colțurile mai reci ale locuinței.

Umiditatea crescută poate agrava alergiile. Persoanele cu astm sau alte afecțiuni respiratorii pot resimți efectele mai rapid.

Copiii, vârstnicii și cei cu probleme respiratorii preexistente sunt cei mai expuși, avertizează experții.

Mai mult, hainele puse pe calorifer împiedică distribuirea corectă a căldurii. Acest lucru forțează sistemul de încălzire să lucreze mai intens pentru a încălzi camera. Astfel, se consumă mai multă energie și cresc costurile.

În timp, căldura blocată poate reduce eficiența caloriferului și poate pune presiune suplimentară pe centrală și pe componentele sistemului de încălzire.

Cum trebuie să îți usuci rufele, potrivit experților

Materialele sintetice sau sensibile la căldură puse pe calorifere foarte fierbinți pot deveni un pericol, iar umezeala din apropierea robinetelor termostatate poate afecta funcționarea corectă a acestora.

Țesăturile aflate în contact direct cu o sursă de căldură se pot supraîncălzi. Deși caloriferele moderne sunt proiectate cu măsuri de siguranță, riscul crește dacă ai un calorifer vechi sau dacă hainele sunt lăsate nesupravegheate perioade lungi.

Pe măsură ce rufele umede se încălzesc, ele eliberează umezeală, împreună cu mici urme de detergent și balsam de rufe.

În locuințele cu ventilație limitată, acest lucru poate face aerul închis și inconfortabil.

Din fericire, există și alte metode care pot ajuta la uscarea rapidă a hainelor, cu riscuri mai mici.

Modalități mai sigure de a usca hainele în interior includ folosirea unui uscător de rufe pliabil amplasat lângă calorifer, dar nu direct pe acesta, recomandă experții.

Experții sugerează și deschiderea ferestrelor pentru scurt timp, pentru a permite umezelii să iasă, precum și utilizarea unui dezumidificator pentru a reduce umiditatea și a grăbi uscarea.

Suporturile de uscare montate deasupra caloriferelor sunt mai sigure, deoarece permit aerului cald să circule liber, iar verificarea ocazională a presiunii din centrală poate ajuta sistemul să funcționeze eficient.