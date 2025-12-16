Antena Căutare
Home News Inedit De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer. Cei mai mulți nu știu riscul la care se expun

De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer. Cei mai mulți nu știu riscul la care se expun

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își usuci rufele pe calorifer, un obicei pe care îl au mulți oameni, mai ales în perioada iernii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 14:55 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 14:59
Experții au dezvăluit ce se întâmplă atunci când pui hainele ude pe calorifer | Shutterstock

Atunci când temperaturile scad, uscarea rufelor devine mai dificilă, mai ales cu hainele mai groase necesare toamna și iarna.

Multe persoane folosesc caloriferul pentru a grăbi acest proces de uscare, scrie Daily Mail.

Dar, potrivit experților, aceasta e o greșeală care își poate afecta negativ hainele și casa.

Ca urmare, recomandă să nu îți usuci rufele pe calorifer și să apelezi la alte metode.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer

Punerea hainelor ude pe calorifere poate crea probleme ascunse pentru locuință, sistemul de încălzire și sănătate, susțin experții.

„Uscarea hainelor pe calorifere poate părea convenabilă, dar printre dezavantajele ascunse se numără umiditatea suplimentară și reducerea eficienței încălzirii. Ca urmare, acesta e un obicei care ar trebui limitat,” a declarat o purtătoare de cuvânt Plumbworld. „Cu câteva schimbări simple, proprietarii își pot proteja locuința, sănătatea și sistemul de încălzire.”

Pe măsură ce umezeala se evaporă din haine, aceasta crește umiditatea din interior. Ceea ce favorizează condensul și mărește riscul de apariție a mucegaiului, mai ales în încăperi mici sau slab ventilate.

Hainele ude eliberează apă în aer, care se poate depune pe ferestre, pereți și tavane. În timp, acest lucru poate duce la apariția petelor de umezeală, la decojirea vopselei și la deteriorarea tencuielii, susțin experții.

Citește și: Butonul de pe mașina de spălat care îți poate reduce factura la curent. Cei mai mulți consumatori nu îl folosesc

Pot apărea mirosuri de mucegai care persistă. Umiditatea crescută creează mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului, în special în colțurile mai reci ale locuinței.

Umiditatea crescută poate agrava alergiile. Persoanele cu astm sau alte afecțiuni respiratorii pot resimți efectele mai rapid.

Copiii, vârstnicii și cei cu probleme respiratorii preexistente sunt cei mai expuși, avertizează experții.

Mai mult, hainele puse pe calorifer împiedică distribuirea corectă a căldurii. Acest lucru forțează sistemul de încălzire să lucreze mai intens pentru a încălzi camera. Astfel, se consumă mai multă energie și cresc costurile.

În timp, căldura blocată poate reduce eficiența caloriferului și poate pune presiune suplimentară pe centrală și pe componentele sistemului de încălzire.

Cum trebuie să îți usuci rufele, potrivit experților

Materialele sintetice sau sensibile la căldură puse pe calorifere foarte fierbinți pot deveni un pericol, iar umezeala din apropierea robinetelor termostatate poate afecta funcționarea corectă a acestora.

Țesăturile aflate în contact direct cu o sursă de căldură se pot supraîncălzi. Deși caloriferele moderne sunt proiectate cu măsuri de siguranță, riscul crește dacă ai un calorifer vechi sau dacă hainele sunt lăsate nesupravegheate perioade lungi.

Pe măsură ce rufele umede se încălzesc, ele eliberează umezeală, împreună cu mici urme de detergent și balsam de rufe.

În locuințele cu ventilație limitată, acest lucru poate face aerul închis și inconfortabil.

Din fericire, există și alte metode care pot ajuta la uscarea rapidă a hainelor, cu riscuri mai mici.

Citește și: Ce să faci pentru ca hainele tale să se usuce mai rapid. Toate mașinile de spălat au acest buton, însă multă lume îl ignoră

Modalități mai sigure de a usca hainele în interior includ folosirea unui uscător de rufe pliabil amplasat lângă calorifer, dar nu direct pe acesta, recomandă experții.

Experții sugerează și deschiderea ferestrelor pentru scurt timp, pentru a permite umezelii să iasă, precum și utilizarea unui dezumidificator pentru a reduce umiditatea și a grăbi uscarea.

Suporturile de uscare montate deasupra caloriferelor sunt mai sigure, deoarece permit aerului cald să circule liber, iar verificarea ocazională a presiunii din centrală poate ajuta sistemul să funcționeze eficient.

Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman. Ce au găsit experții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x