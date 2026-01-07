Cum arată vila de lux din Caraibe a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Locuința, estimată la 18 milioane de dolari

Antena Căutare
La scurt timp după arestarea lui Nicolas Maduro au ieșit la iveală tot mai multe detalii despre viața plin de lux a președintelui Venezuelei. Descoperă cum arată vila sa luxoasă, de 18 milioane de dolari, din Caraibe.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 11:56
Descoperă cum arată vila din Caraibe a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei | sursa foto: Shutterstock

Sâmbătă, pe 3 ianuarie 2026, în capitala Venezuelei s-au auzit numeroase explozii și au fost văzute avioane zburând la altitudini joase. Ulterior, președintele Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa, și scos din țară pentru a fi judecat de autoritățile din Statele Unite ale Americii, pe fondul numeroaselor acuzații ce i se aduc. La scurt timp după această arestare au ieșit la iveală detalii despre stilul de viață luxuriant al președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată vila acestuia de lux din Caraibe, în valoare de 18 milioane de dolari.

Ziua de sâmbătă, 3 ianuarie 2026 a intrat în istoria recentă drept ziua în care Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat împreună cu soția sa de forțele americane. Vestea a fost dată chiar de către președintele american, Donald Trump.

Înainte de a fi prins, Maduro a pus în aplicare toate planurile de apărare națională, după ce explozii au fost auzite în Caracas, capitala țării și s-a anunțat faptul că au fost înregistrate atacuri. Acesta a acuzat Statele Unite ale Americii că are drept obiectiv preluarea controlului asupra resurselor strategice ale Vnezuelei, referindu-se astfel la petrol și minerale prețioase.

Totuși, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat nu doar arestarea lui Nicolas Maduro, ci și faptul că acesta ar urma să fie judecat în Statele Unite pentru numeroasele acuzații ce I se duc. Conflictele dintre cele două state au crescut pe fondul acuzațiilor aduse de Statele Unite, care îl acuză pe Maduro că ar conduce o rețea internațională de trafic de droguri. Este, de asemenea, acuzat de trafic de influență și alte fapte de corupție, ce afectează inclusiv SUA. Americanii au pus în trecut chiar o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru cel poate oferi detalii ce pot duce la arestarea liderului din Venezuela.

În plus, este deja știut faptul că în timp ce Venezuela se scufundă într-un grad tot mai ridicat de sărăcie, avearea lui Nicolas Maduro a sporit și au ieșit la iveală detalii uluitoare despre stilul de viață luxuriant dus de acesta, o dovadă clară în acest sens fiind chiar vila de lux în valoare de 18 milioane de dolari din Caraiba pe care liderul politic o deține.

Această vilă se află în Republica Dominicană, în marea Caraibilor, mai este cunoscută și drept Villa La Caracola și este estimată la 18 milioane de dolari. A fost confiscată în 2025 de guvernul american, în cadrul unei operațiuni vaste de peste 700 de milioane de dolari împotriva bunurilor atribuite susținătorilor lui Maduro. Alte lucruri puse sub sechestru au fost case de lux din Florida, avioane private, bijuterii, ferme și sume uriașe de bani, toate obținute în urmă unor activăți de natură criminală și trafic de droguri, din informațiile prezentate de autoritățile americane. În 2025 s-a desfășurat o campanie americană de slăbire a influenței și controlului lui Maduro în Venezuela, prin intermediul unor sancțiuni, acțiuni judiciare și presiuni militare. Tot atunci s-a pus și recompensa de 50 de milioane de dolari pentru arestarea lui.

Despre vila de lux a lui Nicolas Maduro, numită Villa La Caracola, se cunoaște faptul că are peste 3.000 de metri pătrați de spații de locuit, cu nouă dormitoare și băi proprii și terase private. Tot aici erau piscine de lux cu panoramlă la Marea Caraibilor, zone de distracție, bar și apartamente de lux și multe altele, au informat cancan.ro. Cei aflați la conac mai neneficiau de spa, restaraunte de lux, săli de fitness, piste de ciclism, fiind un loc cu securitate sporită, dar confort de cinci stele.

