Descoperirea neașteptată pe care a făcut-o un cuplu în propria casă în timpul renovărilor i-a lăsat fără cuvinte. Ce au putut găsi

Doi tineri s-au decis să-și renoveze casa pe care tocmai au cumpărat-o, însă au avut parte de o experiență de-a dreptul neprevăzută! Iată ce au putut găsi sub podeaua din sufragerie!

Shaniah Lloyd, în vârstă de 28 de ani, și partenerul ei, Ross Bennett, în vârstă de 25 de ani, au decis să își renoveze noua casă, iar când au îndepărtat podeaua din sufragerie au rămas uimiți de ceea ce au putut să găsească chiar în mijlocul camerei din casa lor.

Shaniah și Ross au crezut că nu văd bine și tocmai, de aceea, au ales să verifice cu atenție totul!

Citește și: A găsit un pui de animal înghețat și l-a luat acasă, crezând că e câine. Ce a descoperit peste câteva luni

Iată ce descoperire uimitoare a făcut cuplul în noua casă după ce au eliminat podeaua cea veche!

Ce a descoperit un cuplu după ce a început renovările în casă

Bărbatul a realizat că sub podeaua cea veche era o structură formată din cărămizi sub forma unui cerc ce ar putea înconjura de fapt o groapă adâncă.

Gândurile bărbatului au fost total bulversate, știind că aceste tipuri construcții pot avea diverse scorpuri, de la fântâni, la puțuri sau chiar la locuri pentru focuri de tabără, iar el nu s-ar fi așteptat niciodată că într-o astfel de zonă ar fi putut avea loc una dintre aceste variante.

Potrivit metro.co.uk, Ross și-a făcut curaj într-un final și a călcat pe structura din cărămizi puțin câte puțin, iar după ce au avut loc câteva trepitații ușoare, bărbatul și-a dat seama că este vorba despre o zonă cu lut umed.

În acel moment, Ross a realizat că dacă ar scoate lutul la suprafață ar putea să ajungă la apă, construindu-și într-un mod extrem de simplu o fântână funcțională chiar la el în sufragerie.

Citește și: O femeie a văzut că „porțile iadului” par să se deschidă chiar în curtea casei și totul a fost surprins pe camerele de filmat

Totuși, cei doi s-au decis să ceară ajutorul autorităților, iar din arhivele locale a reieșit faptul că locuința lor a fost construită de fapt pe locul unei foste ferme din Coventry.

Shaniah și Ross își doresc în prezent să transforme descoperirea într-o fântână absolut funcțională și să adauge elemente decorative, precum un blat de sticlă, dar și mai multe tipuri de lumini în interior.

„Nu ne-a venit să credem. Sunt pe jumătate încântați și pe jumătate îngroziți. Ross crede că este grozav” a spus Shaniah, potrivit sursei citată anterior.

„Am urmărit totuși și filmul The Silence of the Lambs (1991), și așa că sunt puțin înspăimântată de descoperire, precum și emoționată” a mai spus aceasta.

Shaniah și Ross au cumpărat casa pentru aproximativ 192 000 de lire sterline în luna noiembrie a anului trecut, având deja scopul bine stabilit de a o prelua ca proiect de renovare.

Suprinzător pentru toată lumea a fost faptul că proprietatea nu mai fusese actualizată din anii 1960, iar cuplul care a găsit fântâna după îndepărtarea pardoselii sufrageriei avea scopul de a înlocui de fapt centrala.

Totuși, pentru un moment, cuplul s-a decis să sigileze fântâna, deoarece câinele lor a început să fie extrem de curios de descoperire, încercând să sape și să distrugă lucruri.

Citește și: Descoperire macabră într-o vitrină frigorifică din piață. Ce a putut găsi un internaut. A filmat totul, iar imaginile sunt virale