Doi miri au anulat nunta și s-au despărțit cu 4 zile înainte, după ce invitații au anunțat că nu mai merg. Care a fost motivul

O femeie și-a anulat furioasă nunta după ce mai mulți invitați au refuzat să contribuie cu o sumă specifică pentru a finanța evenimentul.

O viitoare mireasă din Canda și logodnicul ei au anulat nunta și chiar s-au despărțit după o ceartă puternică. Femeia voia o nuntă de basm, care costa foarte mult, așa că le-a cerut invitaților să-i trimită o sumă de bani înainte de nuntă, pent a contribui astfel la cheltuieli, potrivit The Mirror. După această cerință precizată în invitații, mulți dintre cei care erau pe listă, au spus că nu mai doresc să participe. Mireasa a anunlat astfel nunta.

Mireasa a trimis un e-mail dur persoanelor de pe lista ei de confirmare a invitației, explicând că nunta a fost anulată și insinuând că totul a fost din vina lor. Nu au fost suficienți oamnei care i-au trimis câte 900 de lire sterline pentru a finanța costul ceremoniei pe care plănuia să o organizeze.

Femeia din Canada a cerut 1.500 de dolari canadieni (891 de lire sterline) de la fiecare dintre invitații săi în loc de un cadou, dar când majoritatea a refuzat să plătească această sumă, femeia a anulat întreaga nuntă.

Citește și: Ce tradiții și obiceiuri nu se mai poartă la nunți în anul 2024. Subiectul a devenit foarte controversat în mediul online

Motivul pentru care o mireasă și-a anulat nunta și s-a despărțit de logodnic, cu doar 4 zile înainte de data la care era programat evenimentul. Ce le-a cerut invitaților

„Dragi prieteni, cu mare tristețe anunț anularea nunții. Îmi cer scuze pentru că am anulat-o cu doar patru zile înainte de eveniment. Din păcate, eu și logodnicul meu ne-am despărțit din cauza unor probleme recente și ireparabile. Am decis să punem capăt relației noastre și să nu mergem mai departe”.

Ea a continuat apoi să dea vina pe invitații ei pentru anulare, scriind: „Am cerut în mod specific cadouri în bani. Cum am putea avea nunta la care am visat fără o finanțare adecvată? Ne-am sacrificat atât de mult și am cerut fiecărui invitat doar aproximativ 1.500 de dolari. Domnișoara mea de onoare a promis 5.000 de dolari împreună cu serviciile ei de planificare. Am mulțumit cu lacrimi în ochi și am acceptat. Familia fostului meu soț s-a oferit să contribuie cu 3.000 de dolari.

„Așa că cererea noastră de 1.500 de dolari pentru toți ceilalți invitați nu a fost neașteptată. Adică, am spus-o clar. Dacă nu puteai contribui, nu erai invitat la nunta noastră exclusivistă. Este o petrecere unică în viață. După ce am trimis invitațiile, doar opt invitați au răspuns cu cecul lor de 1.500 de dolari. Am fost al naibii de furioși."

Logodnicul lui Susan i-a sugerat să organizeze în schimb o nuntă ieftină și veselă în Las Vegas, dar ea "i-a râs în nas" la idee. În cele din urmă, chiar și logodnicul ei a decis că e de ajuns și s-au despărțit.

Citește și: Un cuplu de miri a decis să servească la nuntă doar apă! De ce nu le oferă alte băuturi celor 150 de invitați