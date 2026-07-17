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Drona „fantomă” care se mișcă atât de repede încât devine invizibilă. Cum arată în acțiune

Experții au dezvăluit drona „fantomă” care se mișcă atât de repede încât devine invizibilă, ce ar putea fi folosită pe câmpul de luptă pe viitor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 17:46 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 17:48
Drona a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale | Shutterstock
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Câmpul de luptă al viitorului ar putea include drone invizibile, dacă ne luăm după cel mai nou prototip dezvoltat de cercetători.

Experți de la Universitatea Northwestern au creat o dronă care se rotește atât de rapid încât pare să dispară în fața ochilor, scrie Daily Mail.

Numită „Phantom Twist”, drona se rotește de până la 25 de ori pe secundă, o viteză prea mare pentru ca ochiul uman să îi mai poată distinge forma.

Deși nu e complet invizibilă, drona e de aproximativ 10 ori mai puțin vizibilă decât o dronă convențională cu 4 elice.

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Drona spion care se mișcă atât de repede încât devine invizibilă

Creatorii săi îi descriu aspectul ca fiind o „pată fantomă”. Ei susțin că aceasta se contopește aproape perfect cu fundalul.

„Majoritatea încercărilor de a ascunde dronele se concentrează pe camuflarea lor în mediul înconjurător,” susține Michael Rubenstein, coordonatorul proiectului. „Noi ne-am întrebat dacă am putea proiecta drona în funcție de modul în care oamenii percep mișcarea.”

„Această idee de a reduce vizibilitatea prin mișcare continuă e un concept pe care foarte puțini l-au explorat,” a continuat Rubenstein.

Pentru a ajunge la designul final, echipa a folosit inițial un program informatic care a generat aproximativ 20.000 de configurații diferite.

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Ulterior, cu ajutorul inteligenței artificiale, cercetătorii au testat numeroase aranjamente ale componentelor principale, până când au obținut o listă restrânsă de variante promițătoare.

„Procesul de proiectare a fost complet automatizat,” a spus Rubenstein. „Iar atunci când am fost convinși că drona îndeplinește toate criteriile noastre, am construit-o.”

Spre deosebire de dronele clasice, care folosesc 4 rotoare, Phantom Twist are un singur motor și o singură elice, care se învârte într-o singură direcție.

„La o dronă obișnuită, elicele se rotesc, dar corpul rămâne nemișcat,” a explicat Rubenstein. „În cazul nostru, întregul aparat se rotește, astfel încât nu există componente fixe pe care ochiul să le poată urmări.”

Drona e mult mai greu de observat

Primele teste au arătat că noua dronă e de aproximativ 10 ori mai greu de observat decât modelele standard.

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„Ochiul uman are nevoie de timp pentru a acumula informații vizuale, într-un mod asemănător cu timpul de expunere al unei camere foto,” a declarat Emma Alexander, membră a echipei de cercetare.

„Atunci când un obiect se rotește foarte rapid, îl percepem ca pe o imagine neclară, iar detaliile sale dispar,” a continuat experta. „Deoarece această dronă e aproape complet transparentă, puținele componente opace sunt estompate vizual și se amestecă cu fundalul. Apare doar ca o ușoară urmă difuză.”

Totuși, drona are propriile limitări. Firele și tijele de susținere rămân vizibile, iar aparatul produce un zgomot destul de puternic în timpul funcționării.

Cu toate acestea, cercetătorii speră că tehnologia va putea fi folosită în viitor pentru monitorizarea faunei sălbatice, supravegherea mediului și inspectarea infrastructurii. Ceea ce ar reduce impactul vizual asupra mediului.

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Dronele aproape invizibile ar putea să fie folosite și în scop militar, consideră Peter Lee, expert al Universității din Portsmouth, care nu a participat la studiu. Acesta avertizează însă că proiectul are încă „limitări serioase”.

Privită atunci când e oprită, drona are o structură extrem de minimalistă, astfel că adăugarea unor senzori suplimentari ar face-o imediat mai vizibilă.

În plus, orice greutate adăugată ar modifica forțele centrifuge care îi permit să zboare, „ceea ce ar putea face zborul imposibil”, explică specialistul.

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