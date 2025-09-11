Antena Căutare
Microsoft a creat un computer bazat pe lumină. Ce poate face dispozitivul inedit

Microsoft a creat un computer bazat pe lumină, ce ar putea reduce consumul energetic atunci când vine vorba de inteligența artificială.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 18:19 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 18:21
Computerul Microsoft reprezintă o nouă paradigmă de calcul | Shutterstock

Microsoft a creat un computer bazat pe lumină, ce a fost descris drept o nouă paradigmă computațională de către experții care l-au inventat.

Cercetătorii Microsoft au dezvoltat un prototip pentru un computer optic analog (AOC), scrie Live Science.

Acesta poate îndeplini unele sarcini pentru care ar fi folosită inteligența artificială.

În plus, poate duce și la optimizarea soluționării unor probleme complexe.

Microsoft a creat un computer bazat pe lumină ce ar putea, într-o bună zi, să rezolve anumite probleme mai rapid și cu un consum mai mic de energie decât sunt capabile computerele digitale moderne, au scris oamenii de știință în studiu.

Studiul a fost publicat pe 3 septembrie în revista Nature.

„Cel mai important aspect pe care îl aduce AOC este că estimăm o îmbunătățire de aproximativ 100 de ori a eficienței energetice” a declarat Jannes Gladrow, cercetător în AI la Microsoft și coautor al studiului, într-o postare pe blogul Microsoft. „Doar că e ceva nemaiauzit în materie de hardware.”

În noul studiu, cercetătorii Microsoft au construit un computer care folosește micro-LED-uri și senzori de cameră pentru a efectua calcule.

Spre deosebire de computerele digitale obișnuite, care folosesc miliarde de mici întrerupătoare pentru a efectua calcule, noul sistem folosește lumina și tensiunea de intensități diferite pentru a aduna și înmulți numere într-un circuit de feedback.

AOC calculează o problemă de mai multe ori, ceea ce îmbunătățește sistemul de fiecare dată, până când ajunge la o „stare de echilibru” sau la soluția finală.

Pentru că AOC nu convertește semnalele analogice în semnale digitale în timpul calculelor, sistemul economisește energie și depășește unele dintre limitările de viteză inerente calculului digital, acum că Microsoft a creat un computer bazat pe lumină.

Această metodă specializată de calcul „îl face un detector de stare de echilibru, cu scop special pentru anumite probleme de AI și de optimizare, nu un computer cu scop general”, a explicat Aydogan Ozcan, cercetător în calcul optic la UCLA, care nu a fost implicat în studiu.

Computerul ar introduce o nouă paradigmă de calcul bazată pe lumină

Echipa a programat și un „geamăn digital” în acest proces. Acesta e un model computerizat care imită calculele efectuate de AOC-ul fizic. Acest geamăn digital poate fi modificat pentru a gestiona mai multe variabile și calcule mai complexe.

„Geamănul digital este locul unde putem lucra la probleme mai mari decât poate instrumentul propriu-zis să rezolve acum”, a spus Michael Hansen, directo rde procesare a semnalelor biomedicale la Microsoft Health Futures.

Echipa a pus mai întâi AOC să realizeze câteva sarcini simple de învățare automată, cum ar fi clasificarea imaginilor. AOC-ul fizic a avut o performanță aproximativ la fel de bună ca un computer digital. Un viitor AOC, mai mare și capabil să gestioneze mai multe variabile, ar putea depăși rapid un computer digital în eficiență energetică, au scris cercetătorii.

