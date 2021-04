Ea e tânăra cu cel mai mare posterior din lume! Cum arată Natasha Crown

Aceasta este incredibila poveste a unei femei din Suedia, pe nume Natasha Crown. Încă de la vârsta de 25 de ani, aceasta măsura un posterior cu diametru de peste două sute de centimetri, o dimensiune greu de imaginat pentru mulți.

Chiar dacă formele mai mult decât generoase i-au dat bătăi de cap, mai ales atunci când venea vorba despre mers la cumpărături, femeia a decis să nu se oprească aici.

Cum arată acum tânăra cu cel mai mare posterior din lume

Mai exact, mândră de dimensiunea posteriorului său, Natasha Crown și-a dat seama că se poate face remarcată și a decis să facă tot ce îi stă în putință pentru a ajunge să aibă cel mai mare posterior din lume.

Ca să-și vadă visul devenit realitate, aceasta a început să consume din ce în ce mai multe dulciuri, pizza și alte alimente bogate în carbohidrați. Așa cum chiar ea a recunoscut, mesele sale zilnice puteau ajunge lejer și la 6.000 de calorii.

Datorită aspectului său neobișnuit, Natasha Crown a fost chiar invitată în tot felul de emisiuni, pentru a vorbi mai multe despre pasiunea sa pentru forme uriașe.

„Eu cred că mai mult e mai bine. Nu o să mai fiu slabă vreodată. Posteriorul meu e dintr-o altă dimensiune. Am stricat scaune, am stricat paturi, am lovit și oameni. Mereu am fost diferită și, în Suedia, oamenii cred în general că dacă ești slab ești mai frumos. Dar eu cred că oamenii trebuie să vadă că așa ar trebui să arate o femeie adevărată”, a dezvăluit blondina, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Pe lângă dieta bogată în calorii, suedeza s-a apucat în urmă cu niște ani de mers la sală, unde a ales să facă exerciții pentru mărirea posteriorului. Și când aceste „arme” au fost epuizate, Natasha Crown a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

„După prima operație am fost extrem de fericită. Șase luni mai târziu am revenit la cabinet dorindu-mi și mai mult. Am plănuit și a doua operație și am avut grijă să mă îngraș cât mai mult, ca să folosească această grăsime la modelarea posteriorului. Îmi place să mănânc, am pus pe mine în jur de 20 de kilograme și apoi am făcut a doua operație”, a mai adăugat aceasta.

Extrem de mândră de modul în care arată și dornică să ajungă oficial în Cartea Recordurilor, suedeza face tot ce îi stă în putință pentru a avea un posterior din ce în ce mai mare.

În prezent, blondina are mai bine de 1,7 milioane de urmăritori pe pagina sa de Instagram și fiecare imagine devine instant virală și adună zeci de mii de aprecieri și numeroase comentarii, semn că tânăra a găsit și calea către succes, datorită modului în care a ales să arate.