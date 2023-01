Ea este cel mai tatuat medic din lume. A petrecut 300 de ore la salon, dar oamenii o critică tot timpul: „Lumea evoluează”

Dr. Sarah Gray, în vârstă de 33 de ani, din Australia, spune că primește mereu critici, mai ales că lucrează ca registrator medical.

Ea este cel mai tatuat medic din lume. A petrecut 300 de ore la salon, dar oamenii o critică tot timpul

Fosta câștigătoare a concursului de Miss Australia vrea să transmită mesajul că felul său de a fi nu este definit de tatuajele pe care le are, scrie publicația The Sun.

Sarah spune că devine din ce în ce mai comun ca oamenii cu funcții să poarte tatuaje și speră că aspectul ei nu va afecta prima impresie a oamenilor.

„Tatuajele nu te fac o persoană rea”, a început femeia.

Sarah și-a făcut primul tatuaj la 16 ani și a devenit fascinată de industrie, după ce a petrecut peste 300 de ore la salon.

Pentru a reprezenta momente și semnificații importante din viața ei, ea a început să colecteze piese de la artiști.

„Adeseori am oameni care îmi spun că le era prea frică să aplice pentru jobul X sau să urmeze cariera X din frica de a fi judecați, dar au decis să o facă oricum după ce m-au descoperit. Este un lucru uimitor.

Dacă pot încuraja o persoană să rămână fidelă cu sine, fără să-mi fie frică de judecată, atunci voi continua să-mi urmez calea”, a transmis tânăra.

În ciuda slujbei ei extrem de respectabile, ea s-a obișnuit ca vânzătorii de magazine și personalul restaurantului să o ignore.

La un moment dat, trei vânzători de încălțăminte au respins-o: „Toți au servit mai întâi alți clienți și nici măcar nu au făcut contact vizual cu mine.

Am așteptat politicos și în cele din urmă am renunțat și am plecat. Am economisit 1.000 de dolari, cred că este un bonus.

În altă zi, ea și soțul ei au mers să ia cina pe Coasta de Aur a Australiei și li s-a spus de la conducerea restaurantului că există o politică, și anume „fără tatuaje vizibile”.

Doctorul vrea să i se alăture mai mulți oameni pentru a promova diversitatea și autoexprimarea creativă pentru că „nu ne-am născut să fim oi”, spune ea.

Ea este recunoscătoare că industria medicală nu a avut niciodată probleme cu aspectul ei.

Sarah a explicat: „Lucrez într-o industrie conservatoare, dar lumea evoluează și devine din ce în ce mai acceptată de ceilalți, așa cum ar trebui”.

