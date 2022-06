Femeia care a avut curajul să plece la drum lung cu un necunoscut. Ce i s-a întâmplat. Apropiații ei au fost complet surprinși

O femeie a decis să întrebe pe Facebook dacă e cineva în lista ei de prieteni care urmează să plece în Wales pentru că ar fi dorit să apeleze la sistemul de ride sharing și să împartă cu acea persoană cheltuielile de combustibil pentru a ajunge la destinație.

Jazz Cook, o tânără foarte curajoasă, a apelat la ajutorul unui străin pentru a pleca la un drum mai lung, până în Wales. Video-ul în care spune întreaga poveste a strâns peste 600.000 de vizualizări. Ea și tânărul pe care l-a găsit pe Facebook au mers împreună la un drum de 5 ore cu mașina și se pare că cei doi au început să se cunoască treptat.

I asked a stranger for a lift to Wales & still can’t believe what happened https://t.co/xo8ZOsRQse