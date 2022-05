Femeia care a devenit dependendă de solar. Cum arată acum, după mai multe ședințe de bronzare. De ce o critică cei care o văd

Patricia a devenit obsedată de bronzul ei și și-a dorit mereu să aibă un ten bronzat indiferent de anotimp. Tocmai de aceea, a apelat la ajutorul saloanelor de bronzare acolo unde a mers la solar.

Din cauza obsesiei sale inexplicabile, Patricia a ajuns la închisoare în 2012, după ce și-a dus la solar chiar și copilul. Pe atunci fetița ei avea doar 5 ani și se pare că femeia a dus-o pe micuță la solar pentru că ea își dorea ca ea și fiica ei să aibă aceeași culoare a tenului.

Femeia a fost arestată din cauza obsesiei pentru solar

Patricia a expus-o pe micuța ei la radiații UV extrem de periculoase. Ea a fost atunci condamnată pentru neglijență și pentru faptul că și-a pus copilul în pericol în mod intenționat.

Poliția s-a implicat în acest caz după ce fiica Patriciei a ajuns la școală cu arsuri de piele foarte mari pe toată suprafața corpului ei. Patricia, în schimb, nega totul și spunea că fetița ei are doar câteva arsuri ușoare pe spate, dar nimic grav.

“Am fost acuzată de faptul că mi-am pus fetița în pericol. Am ajuns în fața judecătorului. Proprietarul salonului de bronzare a răspuns poliției atunci când un echipaj a venit să ceară mai multe detalii. El a zis că nu am fost cu fiica mea acolo”,a povestit Patricia, potrivit The Sun.

Femeia nu a renunțat nici acum la obiceiul ei complet nesănătos și spune că merge la solar de două ori pe săptămână, deși culoarea pielii ei a ajuns să fie extrem de închisă.

În cele din urmă, un juriu a refuzat să o acuze pe femeie în 2013 când procesul a ajuns la final și ea a reușit să păstreze custodia fiicei sale.

Cum a decis să își schimbe viața

“Toate tabloidele mă numeau “mama bronzului” și asta s-a transformat în cel mai mare scandal. A ajuns la nivel global. Nu am cum să descriu în cuvinte cât de tare ne-a afectat acest scandal pe mine și familia mea”, a povestit Patricia, în vârstă de 54 ani.

În ciuda tuturor criticilor și a faptului că povestea ei a făcut înconjurul lumii, Patricia a spus că nu are de gând să renunțe la obiceiul ei de a merge la solar. Chiar ea deține un astfel de salon de bronzare în Florida care a costat-o 4000 lire sterline.

“Nu puteam să mai merg la salonul de bronzare, îmi interziceau toți accesul”, a povestit femeia după ce ajuns în arrest.

“Mi-am schimabt întreaga percepție despre viață și sunt o persoană complet diferită astăzi. Mi-am schimbat viața și nu mai accept lipsa de respect a oamenilor. Nu am făcut nimic greșit”, a mai adăugat femeia.

