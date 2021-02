Femeia care s-a căsătorit cu ea însăși. Motivul din spatele deciziei neobișnuite i-a uimit pe toți

Citește și: S-a îmbrăcat ca o mireasă la nunta fiului ei. Cât de mult semăna rochie soacrei cu cea a miresei

Ea a decis să păstreze anumite elemente ale ceremoniei, doar că a preferat să își spună jurămintele propriei persoane, cu ajutorul unei oglinzi.

Povestea a uimit internauții, cu unele persoane fiind de partea tinerei, pe când alții au zis că e doar un mod prin care a vrut să atragă atenția.

Nunta a avut loc in Boulder, Colorado, SUA, și a inclus 10 invitați. ”Mai auzisem de căsătorii cu tine însuți înainte și întotdeauna am visat să mă căsătoresc de Halloween 2020. Am zis de ce să nu mă căsătoresc cu mine însumi, ar putea să fie foarte distractiv,” a declarat Morrison.

”Aveam pagina de Pinterest, la fel ca multe alte femei, și am decis să devină realitate. Să transform totul într-un angajament de iubire de sine și de avut grijă de propria persoană,” a continuat ea.