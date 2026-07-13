Marile companii au fost premiate pentru proiectele care schimbă România şi au predat ștafeta binelui.

Sustenabilitatea înseamnă mai mult decât investiții, tehnologii sau obiective de mediu. Înseamnă oameni, parteneriate și proiecte care produc schimbări reale în comunități. Pe scurt, puterea continuității. Acesta a fost mesajul central al Galei „Dezvoltăm România Sustenabil” 2026, eveniment aflat la cea de-a cincea ediție, coordonat de Alessandra Stoicescu, directorul executiv al Intact Media Group.

Gala „Dezvoltăm România Sustenabil” 2026 – The power of continuity

Gala a premiat zeci de proiecte- inițiative ale celor mai importante companii și asociații din România- care contribuie la o Românie mai puternică și mai responsabilă pentru generațiile viitoare. În mod simbolic, fiecare a primit drept trofeu un bonsai autentic, de care să aibă grijă și pe care să îl crească, aidoma demersurilor cu impact asupra mediului și a comunităților de care s-au ocupat în ultimii ani.

RetuRO a deschis gala cu premiul „Cercul care se închide” şi a predat, mai departe, ştafeta sustenabilităţii, Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. CEO-ul RetuRO, Adela Smeu, a subliniat că succesul Sistemului Garanție-Returnare este rezultatul colaborării dintre producători, comercianți, autorități și consumatori.

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„Anul trecut, RetuRO a avut o rată de colectare de 83%. În anul curent, aceste rezultate continuă să se îmbunătățească. Asta reflectă o schimbare de comportament extraordinară la nivel național. Reflectă faptul că am reușit să mobilizăm un număr foarte, foarte mare de consumatori, care au adăugat comportamentul responsabil la rutina lor zilnică”, a precizat Adela Smeu.

Vodafone România a primit premiul „Nu lăsăm pe nimeni în urmă” şi a înmânat un premiu special în semn de recunoştinţă Antişcolii de Muzică. Alexandra Olaru a vorbit despre responsabilitatea companiilor față de generațiile viitoare și despre importanța proiectelor care oferă copiilor și tinerilor șansa de a-și descoperi talentul și de a-și construi viitorul.

„Văd în fiecare an oameni care insistă și se luptă să-și țină companiile în viață, inclusiv în momente în care nu este întotdeauna ușor. Am învățat la Vodafone că este important cum tratăm generațiile de astăzi, pentru că ele vor fi generațiile care ne vor ajuta mâine. După aproape 30 de ani în România, prima generație de clienți Vodafone este acum o generație de părinți”, a spus Alexandra Olaru în cadrul galei.

Valvis Holding a primit distincţia „Izvor de continuitate” şi a predat ştafeta sustenabilităţii programului „Șah în Școală”. Reprezentanții companiei au amintit că România deține unele dintre cele mai valoroase resurse naturale – apele minerale – iar protejarea acestora este o responsabilitate față de generațiile următoare. În aceeași logică, investiția în educație reprezintă cea mai sigură formă de continuitate.

„Avem niște ape minerale extraordinare noi, în România. Și, pentru că vrem să lăsăm generațiilor următoare această moștenire, pentru noi educația este extrem de importantă”, a subliniat Valentina Vesler, directorul de comunicare al Valvis Holding.

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Banca Transilvania a primit diploma „Viitor sustenabil, creditat cu încredere” şi a premiat, la rândul său, proiectul Be Strong Tennis. Reprezentanții băncii au transmis că, dincolo de cifre și performanțe financiare, cea mai importantă investiție rămâne încrederea acordată celor peste cinci milioane de clienți și sutelor de mii de companii care contribuie la dezvoltarea economiei românești. „Noi suntem obișnuiți cu cifre. Dar aici este vorba despre oameni”, a mărturisit Cătălin Caragea, director general adjunct risc al BT.

Premiul „Investiția care rămâne” a ajuns la E.ON România, companie care a transmis premiul special Asociației Classic Unlimited. Claudia Griech a subliniat că, deși energia și tehnologia sunt esențiale, oamenii reprezintă adevărata investiție într-un viitor sustenabil. Cultura și educația sunt cele care aprind speranța în comunități și creează dialog și încredere. „Da, noi putem să aprindem lumina într-o casă, dar cultura reușește să aprindă speranța în comunități. Iar acolo unde oamenii au acces la educație și la cultură, eu zic că au acces la dialog. Când există dialog între noi, atunci apare și încrederea”, a spus Claudia Griech, directorul general E.ON.

E-Infra Group a primit premiul „Infrastructura Viitorului” şi a predat, la rândul său, ştafeta sustenabilităţii Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Compania a reamintit că în ultimii ani a investit peste 500 de milioane de euro în infrastructura energetică a României și are în derulare un nou program de investiții de un miliard de euro, destinat producerii, stocării și dezvoltării infrastructurii energetice. „Sunt investiții care ajută sistemul energetic să fie mai stabil, mai flexibil și mai pregătit pentru toate provocările viitorului, pentru toate noutățile pe care ni le oferă tehnologia și despre care știm că energia trebuie să vină în întâmpinarea lor”, a evidenţiat Gianina Pelea, CEO, E-Infra Group.

Niro Investment Group a fost distins cu premiul „Viziunea Excelenței” şi a dus mai departe cercul binelui spre compania Econos. Christophe Chamboncel a prezentat investițiile realizate în sectorul hotelier, de la Grand Hotel du Boulevard by Corinthia până la viitorul Swissôtel București, primul hotel din România care își propune certificarea BREEAM, standard ce reflectă cele mai înalte criterii de sustenabilitate. „Acest lucru presupune un nivel foarte ridicat de disciplină”, a punctat Christophe Chamboncel.

Distribuție Oltenia – Evryo a fost premiat cu distincția „Punte de Energie”. Reprezentanții companiei, cei care au oferit premiul special Fundației Progress, au vorbit despre responsabilitatea generațiilor actuale de a pregăti viitorii specialiști din energie și despre necesitatea investițiilor constante în educația profesională. „Acei tineri de acum 20 de ani sunt astăzi executivii. Sunt înțelepții care duc mai departe companii cu multe ambiții tehnologice. Sunt oamenii care au înțeles că au responsabilitatea de a fi preluat o ștafetă și de a o preda mai departe, cel puțin la fel de bine cum au primit-o”, a explicat Angelica Răducanu, chief administration afficer în cadrul Distribuție Oltenia.

Heineken România a primit premiul „Fabricat cu responsabilitate” şi a predat ştafeta sustenabilităţii organizației ALIAT pentru Sănătate Mintală, subliniind că performanța pe termen lung se construiește prin investiții constante în sustenabilitate, eficiență și respect față de resurse. „Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă reziliență. Este reziliența businessului. Facem asta în fiecare zi și cred că nu mai este o opțiune, având în vedere că trăim într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă. Avem nevoie de buzunare de reziliență”, a spus Cristina Popescu, head of corporate affairs în cadrul Heineken.

Engie România a căpătat distincţia „Puterea de a alina” şi a transferat, mai departe, puterea de a continua organizației Hospice Casa Speranței. În discursul său, Amalia Anghel a vorbit despre oamenii care primesc diagnostice devastatoare și despre rolul esențial al îngrijirii paliative. „Oameni care își găsesc refugiu într-un loc minunat, unde există oameni cu o inimă mare. Un loc care se numește Hospice Casa Speranței. Acolo, cei încercați greu de soartă își găsesc nu doar un tratament- pentru că nu este vorba doar despre un tratament. Găsesc alinare, găsesc demnitate, găsesc o strângere de mână, găsesc un «E în regulă să-ți fie frică»”.

Kaufland România, premiat prin titulatura „Arhitectul Binelui” a oferit ştafeta sustenabilităţii Asociației Plan B, un partener cu care dezvoltă proiecte de impact de mai mulți ani, demonstrând că schimbările durabile se construiesc prin colaborări pe termen lung.

„Am observat că multe dintre proiectele premiate în această seară sunt proiecte de foarte lungă durată, construite pe parteneriate solide. Aşa cum este şi parteneriatul pe care Kaufland îl are cu Asociaţia Plan B”, a subliniat Bogdana Cristiana Coman, specialist comunicare CSR.

Philip Morris România a primit trofeul „Tranziție responsabilă” şi i-a invitat pe scenă pe reprezentanţii teatrului Grivița 53. Compania a subliniat că transformarea industriei prin tehnologie și inovare trebuie să fie completată de investiții constante în comunitate și în proiecte culturale cu impact social. „Acest parcurs nu ar fi fost posibil fără oameni, iar colegii noștri din România contribuie zi de zi la această transformare amplă a industriei noastre. Credem că, dincolo de investiția în tehnologie, contează investiția în comunitate. Acolo credem că se vede cu adevărat impactul unei companii și, de aceea, alegem an de an să fim alături de proiecte care aduc schimbări majore în viața oamenilor”, a spus Eva Belu, manager regulatory affairs, Philip Morris România.

PPC Renewables România a primit distincția „Energia Viitorului” şi a acordat, la rândul său, un premiu special către Romanian Wind Energy Association (RWEA), reafirmând angajamentul pentru accelerarea tranziției energetice și extinderea producției de energie regenerabilă.

„Suntem cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată, în prezent, de 1,6 GW, iar acest premiu ne confirmă că munca și planurile noastre au un impact în transformarea sectorului energetic din România”, a transmis în cadrul galei Simona Munteanu, business developer în cadrul PPC Renewables România.

PENNY România a fost premiată cu trofeul „Prosperitate Locală” şi a predat ştafeta sustenabilităţii organizației Hope and Homes for Children România. Reprezentanții retailerului au vorbit despre investiția în producția locală, în oameni și, mai ales, în copii, considerând că aceasta este cea mai valoroasă investiție în viitorul României. „Această filosofie stă la baza tuturor acțiunilor noastre. Asta înseamnă că investim în oameni și în potențialul lor. Nu aș vrea să rămână doar o afirmație, ci aș vrea să fie un îndemn la acțiune”, a precizat Irina Butnaru, head of corporate communications & public affairs în cadrul Penny România.

Cris-Tim a oferit premiul special companiei Circulad'Or, după ce a primit trofeul „Dincolo de produs”, subliniind că sustenabilitatea înseamnă responsabilitate pentru modul în care sunt realizate produsele și investiții constante în tehnologii care reduc impactul asupra mediului.

„În fiecare zi produsele noastre ajung pe mesele familiilor din România. Și este evident că nu este vorba doar despre ceea ce producem, ci și despre cum producem. Există o vorbă că omul sfințește locul, iar eu aș completa spunând că parteneriatele fac diferența” şi-a concluzionat discursul Cristina Licu, manager calitate şi sustenabilitate la Cris-Tim, mulţumind partenerilor cărora le-a predat ştafeta sustenabilităţii- pentru contribuția lor în derularea proiectelor de sustenabilitate.

Asociația Berarii României a fost recompensată cu trofeul „Vocea Responsabilității” şi a numit, la rândul său, premiul special pentru Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române. Reprezentanții asociației au evidențiat importanța colaborării dintre industrie, comercianți, autorități și consumatori în dezvoltarea Sistemului Garanție-Returnare și în promovarea reutilizării ambalajelor.

„Berarii, alături de alți producători de băuturi, alături de comercianți și chiar de statul român, au pus umărul la implementarea sistemului de garanție returnare, care este astăzi gestionat prin RETURO și care este un sistem deja cunoscut în întreaga țară, cu rezultate din ce în ce mai bune. Berarii au și propriul sistem de <<gestionare>> a circuitului sticlei în natură- un tip de sticlă reutilizabilă care pleacă din fabrică, merge prin distribuitori către restaurante, către magazine și ajunge la consumator. Acei consumatori pe care ni-i dorim cât mai responsabili cu putință, returnează apoi sticla care ajunge înapoi în fabrică, care este spălată, verificată și repusă în circulație”, a explicat Mihai Sauciuc, manager public affairs al Asociaţiei Berarii României, în cadrul galei.

Holcim România a primit premiul „Fundament pentru sănătate” şi a chemat pe scenă Asociația Cristi Vasiliu, pentru contribuția la construcția noului spital de neonatologie din Târgu Mureș, un proiect care demonstrează că investițiile în sănătate înseamnă investiții directe în viitorul comunităților. „Continuăm, așadar, investițiile noastre în sănătate și în comunitate. Este foarte important pentru noi să avem o societate sănătoasă”, a punctat Alina Cristea, manager CSR & programe educaționale al Holcim România.

Sistemul Coca Cola a primit trofeul „Orizont Durabil” şi au predat ştafeta sustenabilităţii organizației Habitat for Humanity România. În cei 35 de ani de activitate în România Coca-Cola a construit nu doar un business performant, ci și relații de încredere, iar prin platforma „După Noi” susţine proiecte de mediu, educație și dezvoltare comunitară. „Povestea <<După Noi>> a început cu tradițiile din Ciocănești, în Ținutul Dornelor, acolo unde îmbuteliem apa noastră minerală naturală Dorna. Astăzi platforma acoperă întreaga țară, prin proiecte diverse, pornind de la inițiative de mediu, sprijin real pentru comunitățile vulnerabile, dezvoltare comunitară, precum și educație și mentorat pentru tineri. Pentru tineri, pentru că ei au cea mai mare nevoie să fie ajutați pentru a se lansa în viața de adulți”, au atras atenţia Andreea Cîndea, communications director al Coca-Cola România si Adina Tudor, external communications manager în cadrul Coca-Cola HBC România.

Carmistin a fost premiată cu distincția „Echilibrul Dezvoltării”, reafirmând că agricultura sustenabilă înseamnă utilizarea responsabilă a resurselor, grija pentru oameni, animale și mediu. „Ne concentrăm pe fapte concrete, respectiv pe utilizarea responsabilă a energiei și a apei, pe reducerea risipei, pe grija pentru oameni, grija pentru animale și, bineînțeles, grija pentru resursele naturale, fără de care nu putem vorbi despre o agricultură sustenabilă”, a subliniat Mădălina Vijac, chief sustainability officer în cadrul Carmistin, cea care a înmânat un premiul special companiei GIA.

Carrefour România a primit trofeul „De la Noi, pentru Noi” şi a oferit un premiu special companiei IKombucha, prin programul „Artizan Local”, care sprijină micii producători și afacerile de familie din proximitatea magazinelor Carrefour.

„La Carrefour, în cei 25 de ani de prezență în România, unul dintre modurile prin care am ales să ne facem partea a fost să susținem comunitățile locale prin parteneriatele pe care le construim cu producătorii locali. Sunt fermieri, agricultori și antreprenori cu care colaborăm de peste 25 de ani”, a explicat Viorica Lăudescu, CSR & customer experience director la Carrefour România.

OMV Petrom a fost premiată pentru „Energia Transformării”, iar compania a ales să ofere premiul special Asociației Medcorp, subliniind că dezvoltarea durabilă se construiește prin investiții curajoase, responsabilitate și parteneriate pe termen lung.

„Am primit ștafeta aceasta pe care scrie „Schimbă Lumea”! Ziua mea se încheie într-o sală plină de mulți Schimbă-Lume”, a remarcat Alina Petrescu, director comunicare şi sustenabilitate în cadrul OMV Petrom, făcând referire la reprezentanţii tuturor companiilor şi asociaţiilor prezenţi la gală, cu numeroase proiecte lăudabile.

Transgaz a primit distincţia „Energia care conectează” şi a predat ştafeta binelui doctorului Răzvan Radu, pentru contribuția sa la dezvoltarea comunităților și la consolidarea unor proiecte cu impact social.

„Nu construim doar pentru noi, construim pentru cei care vor veni după noi. Transgaz va continua să investească și să dezvolte proiecte sustenabile”, a precizat Cătălin Tuță, directorul direcției Relații cu Investitorii şi Sustenabilitate.

Oscar Downstream a primit distincția „Kilometri de Bine”, recunoscând importanța investițiilor în sănătate și educație pentru comunitățile vulnerabile. La rândul său, compania a oferit premiul special fundaţiei World Vision România.

„Împreună cu echipa de medici am parcurs peste 10.000 de kilometri, în 14 județe. Este doar un început. Poate că cifrele nu sunt atât de mari, dar impactul este copleșitor. Acum doi ani am organizat o acțiune internă în companie și am oferit consultații gratuite, inclusiv ecografii mamare. Ideea mea de a face acest cadou colegelor mele a schimbat viața uneia dintre ele. A fost diagnosticată cu cancer de sân într-un stadiu incipient. Asta mi-a dat motivația să continui și mi-a arătat că putem face foarte multe lucruri și putem schimba vieți în bine”, a mărturisit Luiza Dumitru, communication & marketing director în cadrul Oscar Downstream.

Nuclearelectrica a fost premiată cu distincţia „Energia Continuității” şi a oferit, la rândul său, premiul special Asociației Mica Galaxie, evidențiind faptul că investițiile realizate astăzi în sistemul energetic reprezintă fundația pentru generațiile viitoare.

„Pregătim foarte multe proiecte pentru următorul deceniu, astfel încât să creștem contribuția acestei energii curate, care ne ajută la sustenabilitate, la dezvoltare durabilă și, practic, la tot ceea ce ne propunem împreună, toți cei care suntem aici, în această țară. Avem o valoare compusă foarte importantă: empatie și responsabilitate”, a spus Ilinca Macri, şef al departamentului Comunicare şi Promovare Brand de Angajator, Nuclearelectrica.

Hidroelectrica a primit premiul „Forța Naturii”. O forţă transferată Asociației Blondie

„De cele mai multe ori vorbim despre CSR ca despre proiecte, campanii sau donații. Dar există și o responsabilitate care nu începe cu un buget și nici cu un calendar de activități. Începe cu misiunea unei companii. La Hidroelectrica, aceasta este responsabilitatea pe care o purtăm în fiecare zi. Da, producem energie curată, dar, în același timp, administrăm lacuri de acumulare și amenajări hidrotehnice care protejează comunități întregi. Când natura își arată forța, noi avem responsabilitatea de a o gestiona. Preluăm viiturile, controlăm debitele râurilor și contribuim la protejarea oamenilor, a caselor și a infrastructurii.

Este o muncă pe care puțini o văd. Asta înseamnă pentru noi sustenabilitate: să produci energie pentru milioane de români, dar, în același timp, să fii garantul siguranței comunităților”, a explicat la gală Cora Stăvărescu, coordonator comunicare, în cadrul Hidroelectrica.

Romgaz a încheiat ștafeta premiilor. Compania a primit premiul „Energia Stabilității” şi a predat ştafeta sustenabilităţii Spitalului Municipal Mediaș, reafirmând rolul investițiilor strategice și al securității energetice în dezvoltarea sustenabilă a României.

„Noi avem o comunitate foarte mare și un număr foarte mare de angajați, aproximativ 6.000 de angajați, de care avem grijă. Avem grijă în special de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, acolo unde avem sediul social, pentru că majoritatea angajaților noștri nu sunt din București. Sediul social este la Mediaș. Eu cred că sustenabilitatea înseamnă răbdare – răbdarea de a construi împreună un viitor mai bun”, a concluzionat Andreea Negru, purtător de cuvânt şi brand manager în cadrul Romgaz.

Cu bucurie, emoţie şi determinarea de a continua transformarea în bine a României s-a încheiat cea de-a cincea ediţie a Galei „Dezvoltăm România Sustenabil”- un eveniment care a mai arătat că dezvoltarea durabilă nu este rezultatul unui singur proiect sau al unei singure companii.

„Este modul nostru de a ne uni și de a înțelege cu toții că, dacă prețuim tot ce avem, atunci putem ca și copiii noștri să aibă un loc bun în care să trăiască”, a spus Alessandra Stoicescu, coordonatoarea campaniei, care i-a întâmpinat pe invitaţii galei cu ateliere de ikebana şi kintsugi- un simbol pentru iniţiativa de a reclădi cu mai multă măiestrie ceea ce poate părea distrus.