Ignorat de Ziua Națională, veteranul de război a fost invitat la ședința solemnă dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie

„Azi am onoarea să am un invitat cu totul special în Parlamentul României, cu ocazia ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Este vorba de veteranul de război, domnul Emil Vețeleanu, în vârstă de 101 ani, cel pe care țara întreagă l-a putut vedea cu ocazia Zilei Naționale a României, în "incidentul" de la Râmnicu Vâlcea, despre care nu doresc să mai povestesc aici. Sunt de două ore, alături de domnia sa și de fiica sa, doamna Doina, am început să ascult poveștile de viață, din război, din perioada profesională dar și din experiența personală și sunt de-a dreptul încântat. Vă mai țin la curent cu detalii”, a scris deputatul pe pagina de Facebook.