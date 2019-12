Cine ești, române? Imaginea libertății, fotografiată de un american, în decembrie 1989. Motivul lacrimilor, tulburător!

Astăzi, la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, Turnley a postat fotografia premiată pe pagin a sa de Facebook, împreună cu următorul mesaj:

„Revoluţia Română, acum 30 ani.

Într-una dintre primele zile ale Revoluţiei Române, în Decembrie 1989, Am zburat de la Paris la Varna, Bulgaria, cu un avion plin cu alimente şi medicamente, cu Bernard Kouchner care era director la „Medici fără frontiere“. Erau mulţi jurnalişti în avion, pentru că aeroportul din Bucureşti era închis şi asta era una dintre puţinele moduri de a intra în România.

Am încărcat mai multe autobuze, apoi am condus până în România spre Bucureşti. Când am ajuns aproape de oraş, era o mulţime de oameni pe drum. Când noi am oprit şi au realizat că era un autobuz plin cu străini, au izbucnit în urale şi ne făceau semne de victorie.

Am fost atras de figura unui bărbat care se vede în centrul fotografiei, impresionat de complexitatea expresiilor de bucurie şi tristeţe de pe faţa lui. Fotografia a fost publicată şi a câştigat o competiţie internaţională, World Press Photo - nu titlul de fotografia anului, ci la una dintre categoriile individuale.