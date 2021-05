Medicii i-au spus că va naște 7 copii, dar a avut o surpriză uriașă când a intrat în sala de nașteri: a adus 9 pe lume

Medicii îi spuseseră anterior că va deveni mama a șapte bebeluși pentru că nu au reușit să vadă doi dintre ei la scanare.

Haliima Cisse, din Mali, a captat atenția întregii lumi după ce a anunțat că a adus pe lume nouă bebeluși prin cezariană.

Pentru că sarcina era una specială, femeia a fost transportată, în martie, în Maroc pentru îngrijiri de specialitate.

Ea a stat două săptămâni la spitalul Point G înainte de a fi mutată, după intervenția președintelui din Mali.

În unitatea medicală din Maroc a și născut, devenind una dintre puținele mame care au reușit să poarte în pântec, în același timp, nouă suflete.

”Nou-născuții (cinci fete și patru băieți) și mama lor sunt bine.”, a declarat Ministrul Sănătății din Mali, Fanta Siby.

În prezent, nu este clar dacă sarcina s-a datorat tratamentului de fertilizare in vitro, care este una dintre cele mai frecvente cauze ale nașterilor multiple.

Primul set de nonupleți s-a născut în Sydney, în 1971, însă niciunul dintre copii nu a supraviețuit mai mult de o săptămână. În mod similar, într-un alt caz din Malaezia, toți cei nouă bebeluși au murit la scurt timp după naștere, conform The Mirror.

