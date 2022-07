Suma incredibilă pe care un bărbat a plătit-o pentru un prânz pe Transfăgărașan. Cât a ajuns să coste o porție de cartofi prăjiți

În plin sezon estival, prețurile în locurile preferate ale românilor, dar și ale turiștilor străini au explodat. Dacă la malul mării suma pe care turiștii trebuie să o scoată din buzunar pentru o ciorbă se apropie de 60 de lei, nici administratorii restaurantelor de la munte nu s-au lăsat mai prejos.

Un turist român care a a ales să fugă de caniculă pe Transfăgărășan a avut parte de o surprinză de proporții când a primit nota de plată la un restaurant de la Bâlea Lac.

Cât a plătit un turist pe o porție de cartofi prăjiți pe Transfăgărășan

Un bărbat aflat în vacanță pe Transfăgărășan a postat pe contul său de TikTok nota de plată de la un restaurant de la Bâlea Lac, care acum face înconjurul internetului. Acesta a fost extrem de surprins de prețul unei sticle de apă la jumătate de litru sau a poriției de cartofi și a vrut să le ceară și părerea internauților.

Judecând după nota sa de plată, turistul nu a avut o comandă prea mare, însă la finalul unei mese normale de prânz a trebuit să scoată din buzunar 88 de Lei, potrivit Unica.ro.

Mai exact, o sticlă de apă plată la jumătate de litru l-a costat nu mai puțin de 10 lei o chilă și două porții de cartofi prăjiți, la prețul de 30 de lei, respectiv 15 lei pentru o porție . Pe lângă acestea, el a mai comanat patru mici, o chiflă, un sos de usturoi și un suc de fructe.

„Uitați și voi cât costă o apă și o porție de cartofi pe Transfăgărășan! Să mai mâncați în România!”, a spus bărbatul pe Tiktok, în timp de filma bonul.

În plus, turistul a ținut să precizeze că mâncarea nu a fost deloc pe gustul lui deoarece coartofii nu erau naturali, ci congelați și foarte tari.

„Congelați. Foarte tari, am mâncat puțin, dacă ajungi în vârf mai bine îți iei pachet decât să mănânci acolo!”, a mai spus acesta.

Postarea acestuia de pe rețelele de socializare s-a viralizat rapid și peste 2000 de aprecieri și comentarii de indignare. Mulți dintrei cei care au reacționat au spus că, într-adevăr, prețurile sunt mult prea mari și au mărturisit că au trecut și ei prin acestă situație.

„Noi am dat 250 de lei pe 5 ciorbe și 5 sucuri. Am fost ieri și am dat 180 de lei. Am fost și eu cu cei mici săptămâna trecută – 1/2pui, cartofi, 2 cârnați și 3 ape = 127 lei” au fost câteva dintre reacțiile celor de pe TikTok, potrivit aceleiași surse.

Transfăgărăşanul, în top al celor mai frumoase drumuri din lume. Când este deschis și ce poți vizita pe traseu

Transfăgărăşanul, unul dintre simbolurile turistice ale României și se numără printre traseele preferate ale stăinilor. „Dumul dintre nori” a devenit și mai cunoscut peste hotare, după ce britanicii de la Top Gear l-au numit cel mai spectaculos din lume.

Mai recent, și o agenţie de presă din Grecia l-a inclus în Top 10 cele mai frumoase și spectaculoase drumuri de pe planetă, transmite Adevarul.ro. Topul a fost realizat de către jurnaliştii de la Zarpa News și mai include drumuri spectaculoase din Norvegia, India, S.U.A., Italia, Islanda, Argentina, Pakistan, Noua Zeelandă şi Africa de Sud.

„Situat în Munţii Carpaţi la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, Transfăgărăşanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri pe care ar putea merge vreodată un şofer şi este şi foarte aproape de Grecia. Drumul are aproximativ 90 de kilometri şi este plin de peisaje ce îţi taie respiraţia. Pe drum puteţi vedea şi lacul montan Bâlea, aflat la o altitudine de 2.034 metri. Transfăgărăşanul este cu siguranţă o destinaţie turistică de prim rang”, scriu jurnaliştii de la Zarpa News.

Dacă vrei să ajungi pe Transfăgărășan, trebuie să știi că circulația este deschisă doar în intervalul 1 iulie – 31 octombrie, în fiecare an. Din 1 noiembrie până în 30 iunie traseul este închis. Viteza recomandată pentru a circula cu mașina pe Transfăgărășan este de 40 km pe oră, viteza impusă din cauza numeroaselor serpentine.

