O femeie a dezvăluit ce i-a putut face cumnata, fără pic de reținere. Gestul pe care mulți l-au criticat imediat

O mamă a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut, din cauza cumnatei sale. A fost mai mult decât surprinsă când a descoperit ce făcea aceasta, pe la spatele ei. Povestea a ajuns pe internet și a devenit virală.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie care a dorit să își ajute cumnata. Totuși, când a descoperit ce făcea aceasta pe la spatele ei, nu mică i-a fost dezamăgirea. Supărată, ea și-a luat inima în dinți și a decis să dezvăluie întreaga poveste în mediul online, pe un site cunoscut numit Mumsnet.

Confesiunea mamei cu pricina a produs multă mirare, dar și un val puternic de reacții în rândul internauților. Nu puțini au fost cei care au criticat gestul pe care a putut să îl facă chiar cumnata femeii.

„Cumnata mea are un bebeluș cu câteva luni mai mic decât al meu. Și, cum copiii noștri au același sex, am decis să îi dau o parte din lucrurile care au rămas mici bebelușului meu. Am făcut asta în ultimul an și de fiecare dată când ceva a rămas mic. Totuși, recent am descoperit faptul că a mea cumnată vinde toate aceste lucruri pe diferite site-uri de anunțuri. I le-am dat fără să aștept să mi le returneze, dar acum simt că profită de lucrurule pe care eu i le-am dat. Puteam să le vând eu dacă îmi doream asta, dar eu am ales să i le ofer ei”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Aceasta a făcut confesiunea de mai sus în dorința de-a afla ce părere au și alții despre cele întâmplate, dacă are sau nu dreptate să se supere pe cumnata ei.

Multe dintre persoane au fost uimite de gestul cumnatei și au spus că aceasta a procedat greșit, fiindcă nu se procedează astfel cu lucrurile pe care cineva ți le-a dat ca să te ajute.

„Și eu m-aș supăra. Și eu am primit haine de la alte mame, dar apoi le-am donat”, a fost doar una dintre multele păreri exprimate pe acest subiect.

Această poveste însă a stârnit numeroase reacții în mediul online și au existat și oameni care au fost de părere că femeia nu are dreptul să se supere pe cumnata ei, fiindcă nu o mai privește ce se întâmplă mai departe cu lucrurile oferite în dar.

