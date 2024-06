O femeie a avut parte de o surpriză ce i-a dat fiori atunci când a privit mai atent pozele pe care le-a făcut în vacanță. Ceea ce apărea în imagini a lăsat-o fără cuvinte.

După ce s-a bucurat de o vacanță frumoasă, o turistă a decis să își admire fotografiile în care a vrut să surprindă detalii din concediu. Când a privit mai atent a făcut o descoperire neașteptată, ce a lăsat-o fără cuvinte. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale în toată lumea.

O femeie a înghețat de frică atunci când a privit mai atent pozele de vacanță. Ce apărea, chiar în fundal

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut Kata Hajdu, după ce a fost într-o vacanță în Tunisia. S-a întâmplat când ea avea vârsta de 24 de ani și se relaxa, alături de partenerul său de atunci, într-un hotel. La un moment dat, turista a decis să facă niște poze unității de cazare, ca să le aibă amintiri. Ceea ce a urmat a fost mai mult decât neașteptat.

„Eram în vacanță cu fostul meu partener și am stat trezi până târziu în noapte. Mi-a plăcut mult hotelul, așa că am decis să fac niște poze. Aveam atunci o cameră digitală, de mici dimensiuni. Nu am văzut nimic ieșit din comun atunci, Abia după ce am ajuns acasă și am descărcat pozele în calculator am descoperit ceva ceva neașteptat”, a zis femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Practic, atunci când s-a uitat mai atent, turista a văzut o siluetă fantomatică, ceea ce i-a dat fiori.

După 19 ani, femeia și-a făcut curaj și a decis să publice imaginea în mediul online și reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Nu am mai arătat niciodată până acum fotografia, nici prietenilor și nici familiei. Cred că a venit momentul să fac asta”, a mai zis femeia.

Unii au fost mai mult decât convinși de faptul că este vorba despre spirite și fenomene paranormale, în timp ce alții au ales să vadă partea mai rațională a lucrurilor, spunând că, cel mai probabil, contururile fantomatice sunt cauzate de lumina slabă și de modelul vechi al aparatului de fotografiat.

Printr-o experiență similară a trecut o femeie care privea niște poze și și-a dat seama că s-a mai întâlnit cu soțul ei, fără să știe că vor deveni iubiți cândva în viitor.

Tânăra în vărstă de 26 de ani se afla în vizită la soacra ei atunci când a decis să ia un album foto și să se uite la pozele din copilărie ale soțului său. Nu mica i-a fost însă surpriza atunci când a văzut peste ce a putut să dea. Melina și-a dat seama că într-un dintre pozele din copilărie ale soțului ei apare și ea.