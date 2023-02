O femeie a pus o felie de carne pe tocător, dar bucata a început să miște! A filmat totul și a arătat dovada | VIDEO

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie atunci când se aafla în bucătărie și voia să gătească. A luat o felie de carne și a pus-o pe tocător, însă cee ace a urmat i-a dat o sperietură de zile mari. Cineva a filmat cât se poate de clar momentul în care carnea începe și se mișcă.

O femeie voia să gătească atunci când bucata de carne de pe tocător a început să miște. Cineva a filmat totul

În urmă cu ceva timp, un clip video a fost publicat pe YouTube în care se poate vedea cum o femeie pune o bucată de carne pe un tocător, cu scopul de-a pregăti ceva de mâncare. La un moment dat, carnea se mișcă, lucru ce o lasă pe femeie fără cuvinte.

Incidentul s-a petrecut în Temerloh, Pahang (Malaezia). În imagini se poate vedea cum mâna unei femei pune pe un tocător o felie de carne roșie, ca s-o spele și s-o pregătească pentru gătit. Totuși, la un moment dat, felia începe să „pulseze” și să se „agite”. Speriată și uimită deopotrivă, femeia atinge alimentul, încercând să își dea seama ce se întâmplă, de fapt.

Lângă ea, la momentul respective, se afla și un bărbat pe nume Tero, care n-a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a început să filmeze. Acesta a reușit să surprindă cât se poate de clar momentul în care carnea se mișcă.

Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că, atunci când felia de carne este atinsă, aceasta pare că se „agită” și mai tre.

„De ce se mișcă această carne? Mama refuză s-o mai gătească fiindcă e prea speriată”, a scris tânărul în dreptul clipului video pe care l-a publicat pe internet, au informat cei de la mirror.co.uk.

„Am fost speriați și șocați, dar după aceea am început să ne prefacem să nimic nu s-a întâmplat. Am fost speriați rău, fiindcă nu știam despre acest fenomen. Carnea s-a oprit din mișcat atunci când mama a băgat-o în congelator. Am fost uimit să descopăr cât de multă lume știe despre acest fenomen”, a scris ulterior tânărul.

Clipul video a ajuns pe internet și a devenit viral, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Care este totuși explicația acestui fenomen? Una cât se poate de simplă: un pește sau o bucată de carne pot să se „miște” chiar și după ce au fost tăiate, căci anumite celule (nervi) sunt capabile chiar și după moarte să rămână active o vreme și să producă stimuli la nivelul mușchilor, contractându-i. De aici apar și spasmele și mișcările din carne sau din pește.

