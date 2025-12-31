Antena Căutare
Home News Inedit O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt

O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt

O femeie a crezut că are o simplă febră musculară după curățenia de sărbători, dar când a ajuns la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Ce afecțiune avea, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 13:37 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 17:04
Galerie
Ceea ce părea o simplă febră musculară s-a transformat într-un diagnostic crunt | sursa foto: Shutterstock

O femeie a muncit mult pentru a face curățenia de Crăciun și, când a început să aibă dureri, a crezut că s-a ales cu o febră musculară, ca urmare a efortului depus. Văzând că dureirle se agravează și că situația ei nu se îmbunătățește, femeia a decis să meargă la spital. Acolo, după investigații, medicii i-au pus un diagnostic crunt. Descoperă în rândurile de mai jos ce avea mama, de fapt.

O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt

Aceasta este dureroasa și emoționanta poveste prin care a trecut o femeie, în preajma sărbătorilor de iarnă. Așa cum obișnuiesc multe mame din lume, înainte de Crăciun se face curățenie în toata casa. Asta a făcut și Zoe Plumley din South Wales (Țara Galilor). Fiindcă a muncit foarte mult în luna decembrie, mama a crezut inițial că durerile pe care le are în corp sunt cauzate de o febră musculară. A ignorat simptomele și a crezut că totul va trece de la sine. Totuși, timpul a trecut și starea femeii s-a înrăutățit.

Citește și: O fată tușea și a crezut că e doar o simplă răceală. Când a ajuns la spital medicul i-au pus un diagnostic dificil. Ce avea

Articolul continuă după reclamă

La un moment dat, în timpul unei plimbări afară, cu căruciorul, femeia a simțit că ceva nu e în regulă și a cerut să meargă acasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ne plimbam și i-am zis soțului meu că simt că mi-a intrat frigul în oase, că mă doare tot. La finalul plimbării deja nu mai puteam să împing căruciorul. Efectiv nu mai puteam, nun mai aveam forță. M-am dus acasă și a doua zi când m-am trezit aaveam dureri insuportabile. Nu puteam să mă mișc deloc. Nu puteam deschide cadourile de Crăciun. Nu puteam să mă aplec nici dacă voiam. Mă simțeam de parcă eram din piatră. Picioarele nu îmi intrau în papuci, fiindcă erau mult prea umflate. Nu am apucat să deschid niciun cadou, căci m-am speriat, când am văzut că starea mea se agravează. Până la cină am început să mă umflu din ce în ce mai mult. Nu mai puteam să respir cum trebuie. Nu mai puteam să merg nici la baie. Încheieturile mă dureau îngrozitor. Parcă tot corpul meu era în flăcări”, a povestit Zoe Plumley, mamă a doi copii, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Acesta a fost momentul în care femeia a ales să meargă la spital și, după numeroase analize și investigații, aceasta a primit un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Acesteia i s-a pus diagnosticul de artrită reumatoidă, o boală autoimună extrem de dureroasă, ce nu poate fi vindecată.

femeie cu durere de spate

Zoe a ales să își facă publică povestea pentru a arăta lumii faptul că, uneori, în spatele unor simptome banale, se poate ascunde o afecțiune cât se poate de gravă.

Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat
Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”
Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român:
Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român: "Nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident" Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x