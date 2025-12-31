O femeie a crezut că are o simplă febră musculară după curățenia de sărbători, dar când a ajuns la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Ce afecțiune avea, de fapt.

O femeie a muncit mult pentru a face curățenia de Crăciun și, când a început să aibă dureri, a crezut că s-a ales cu o febră musculară, ca urmare a efortului depus. Văzând că dureirle se agravează și că situația ei nu se îmbunătățește, femeia a decis să meargă la spital. Acolo, după investigații, medicii i-au pus un diagnostic crunt. Descoperă în rândurile de mai jos ce avea mama, de fapt.

O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt

Aceasta este dureroasa și emoționanta poveste prin care a trecut o femeie, în preajma sărbătorilor de iarnă. Așa cum obișnuiesc multe mame din lume, înainte de Crăciun se face curățenie în toata casa. Asta a făcut și Zoe Plumley din South Wales (Țara Galilor). Fiindcă a muncit foarte mult în luna decembrie, mama a crezut inițial că durerile pe care le are în corp sunt cauzate de o febră musculară. A ignorat simptomele și a crezut că totul va trece de la sine. Totuși, timpul a trecut și starea femeii s-a înrăutățit.

La un moment dat, în timpul unei plimbări afară, cu căruciorul, femeia a simțit că ceva nu e în regulă și a cerut să meargă acasă.

„Ne plimbam și i-am zis soțului meu că simt că mi-a intrat frigul în oase, că mă doare tot. La finalul plimbării deja nu mai puteam să împing căruciorul. Efectiv nu mai puteam, nun mai aveam forță. M-am dus acasă și a doua zi când m-am trezit aaveam dureri insuportabile. Nu puteam să mă mișc deloc. Nu puteam deschide cadourile de Crăciun. Nu puteam să mă aplec nici dacă voiam. Mă simțeam de parcă eram din piatră. Picioarele nu îmi intrau în papuci, fiindcă erau mult prea umflate. Nu am apucat să deschid niciun cadou, căci m-am speriat, când am văzut că starea mea se agravează. Până la cină am început să mă umflu din ce în ce mai mult. Nu mai puteam să respir cum trebuie. Nu mai puteam să merg nici la baie. Încheieturile mă dureau îngrozitor. Parcă tot corpul meu era în flăcări”, a povestit Zoe Plumley, mamă a doi copii, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Acesta a fost momentul în care femeia a ales să meargă la spital și, după numeroase analize și investigații, aceasta a primit un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Acesteia i s-a pus diagnosticul de artrită reumatoidă, o boală autoimună extrem de dureroasă, ce nu poate fi vindecată.

Zoe a ales să își facă publică povestea pentru a arăta lumii faptul că, uneori, în spatele unor simptome banale, se poate ascunde o afecțiune cât se poate de gravă.