O fată tușea și a crezut că e doar o simplă răceală. Când a ajuns la spital medicul i-au pus un diagnostic dificil. Ce avea

Când a început să tușească, o tânără a crezut că are doar o simplă tăceală. Totuși, când a ajuns la spital, medicul i-a pus un diagnostic dificil și complet neașteptat.

Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:51
Descoperă ce diagnostic a primit tânăra la spital, de fapt | sursa foto: Profimedia

Aceasta este dureroasa și neașteptata situație prin care a trecut o tânără în vârstă de doar 13 de ani. Într-o zi, fata a început să tușească și să se simtă rău. Când a ajuns la spital a realizat cât de gravă este situația ei. Cazul său a făcut rapid înconjurul lumii.

Într-o zi, o tânără pe nume Billie Williams a început să tușească și a crezut inițial că este doar o simplă răceală. Totuși, simptomele nu au încetat și nici nu s-au ameliorat, însă tot nu s-a îngrijorat, crezând probabil că sistemul ei imunitar are nevoie de mai mult timp pentru a face față infecției. Totuși, la un moment dat, în timpul unei vacanțe cu familia, în Spania, tânăra a observat o umflătură în zona subrațului. S-a gândit că și acest simptom are legătură cu o posibilă răceală, așa că nu s-a speriat. Totuși, în scurt timp, alți ganglioni inflamați au început să apară chiar și în zona gâtului.

Citește și: O tânără se simțea rău și medicul i-a spus că e doar o simplă tuse! Ulterior pacienta a primit un diagnostic crunt

Acesta a fost momentul în care părinții și-au dat seama că este vorba despre ceva mult mai grav și au decis să o ducă pe adolescentă la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, doctorul a ajuns la concluzia că tânăra are diagnosticul de limfom Hodgkin, o formă de cancer care se dezvoltă în sistemul limfatic.

„Părea de-a dreptul ireal”, a declarat tânăra din Derbyshire, potrivit celor de la thesun.co.uk.

„Deși mă gândisem că ar putea să fie cancer, tot am fost șocată atunci când am primit în mod oficial diagnosticul. Nu îmi venea să cred și toți am început să plângem”, a mai zis tânăra.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. Săraca mea fetiță, la 13 ani să fie diagnosticată cu cancer. Parcă nu înțelegeam nimic, nu îmi venea să cred ce aud”, a mărturisit mama tinerei, Emma Williams.

Imediat după diagnostic, tânăra a început chimioterapia și a urmat recomandările făcute de medici.

Deși se simțea rău din cauza bolii și a tratamentelor, fata a continuat să lupte pentru șansa la o viață normală. Povestea ei a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Nu puțini au fost cei care i-au lăudat puterea cu care a ales să lupte cu boala.

„Cancerul m-a făcut să realizez că lucrurule mici pentru care mă îngrijoram nu erau atât de pline de însemnătate”, a mai spus tânăra, caare astăzi se simte bine și chiar și-a reluat activitatea de modeling și restul pasiunilor.

