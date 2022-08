O mamă a primit de la fiul ei de 9 ani o hârtie împăturită. Când a deschis-o, femeia a făcut o descoperire neașteptată

O mamă a povestit prin intermediul unui clip video publicat pe TikTok ce descoperire complet neașteptată a făcut atunci când fiul ei de doar 9 ani i-a întins o bucată de hârtie împăturită, la scurt timp după ce aceasta a făcut o listă de cumpărături pentru școală.

Aceasta este emoționanta întâmplare prin care a trecut Dora Bobbins din Marea Britanie. Femeia tocmai terminase de făcut o listă de cumpărături pentru cei doi copii ai săi, cu ocazia începerii noului an școlar. La un moment dat, unul dintre băieți, în vârstă de doar 9 ani, a văzut biletul plin de lucruri necesare, a stat câteva secunde pe gânduri, apoi a dispărut rapid în camera lui.

Copilul s-a întors rapid având în mâini o bucată de hârtie împăturită sub forma unui plic, pe care a dat-o mamei. Surprinsă și curioasă deopotrivă, femeia a deschis plicul și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit monede în valoare de 5 lire sterline, alături de mesajul „pentru lista de cumpărături de pe frigider”. Practic, copilul și-a oferit banii de buzunar mamei, ca s-o ajute cu numeroasele cheltuieli din perioada de dinaintea începerii noului an școlar. Întreaga întâmplare a fost dezvăluită în cadrul unui clip video publicat de mama pe contul său personal de TikTok.

„Vă provoc să găsiți un copil mai bun decât al meu. Această listă a fost pusă la mine pe frigider la începutul vacanței de vară. E doar o listă cu ceea ce trebuie să cumpăr pentru copiii mei înainte de începerea școlii. Copiii văd mai multe decât credem, uneori. Băiețelul meu s-a dus sus la el în cameră, comportându-se puțin ciudat, apoi a venit și mi-a dat această scrisoare spunându-mi că e pentru lista de pe frigider. Și uitați! Cât de adorabil e asta?”, a dezvăluit femeia în cadrul clipului video publicat pe TikTok, potrivit celor de la dailyrecord.co.uk.

Britanica susține că are destui bani pentru a lua cele necesare. Totuși, gestul fiului său a emoționat-o și a impresionat-o din plin. Clipul video a devenit imediat viral și a adunat numeroase vizualizări și reacții de la oameni din întreaga lume. Nu puțini au fost cei care au lăudat gestul copilului de doar 9 ani.

