Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 martie 2025. Albert îl amenință pe Cristi. Ce urmează

Episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025, au adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi situații tensionate și pline de suspans. De data aceasta, Cristi intră în probleme cu persoana nepotrivită: Albert, iar Maria primește un mesaj îngrijorător de la tatăl ei.

Ghinionul se ține lanț de Anda Moraru și fiica ei, Maria. În episoadele trecute, adolescenta a aflat că tatăl ei o caută pentru a-i dona o bucată din ficatul ei. Vestea a luat-o prin surprindere chiar și pe mama ei, care credea că Albert s-a schimbat pentru a fi alături de singurul său copil.

În episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025, lucrurile iau o întorsătură neașteptată pentru Dinu și familia lui, dar și pentru Maria.

Albert a fost la un pas să o convingă pe fiica lui să-i doneze o bucată de ficat, după ce s-a prefăcut că îi este rău. Anda i-a oferit îngrijiri medicale, iar Maria s-a lăsat „păcălită” de vorbele acestuia.

Situația s-a schimbat complet atunci când adolescenta a auzit discuția dintre Albert și Chanela, unde bărbatul îi povestea că va face tot ce îi stă în putință pentru a o convinge pe Maria să-i dea ceea ce își dorește.

Ioana află că pierde sarcina în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025

Tot în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025, Ioana are parte de o veste dureroasă. Tânăra ajunge în cabinetul Andei după ce i s-a făcut rău. Primul lucru pe care îl face atunci când se trezește pe patul de spital este să întrebe ce s-a întâmplat cu copilul său.

Rocky și părintele Ion nu i-au putut spune adevărul. Așadar, Anda s-a simțit nevoită să intervină și să-i dezvăluie că a pierdut sarcina: „Ai făcut o hemoragie. Ți-am făcut o ecografie, corpul tău se curăță acum. O să vreau să mergi la București, la o clinică, să faci un chiuretaj.”

Ioana a izbucnit în lacrimi la vorbele Andei. Tânăra nu s-a mai putut abține și i-a povestit medicului din Podișor că ar fi vrut să păstreze copilul: „Dacă îți zic ceva mă judeci? Când m-a primit Rocky la el, în prima noapte, înainte să fac 18 ani, m-am trezit din somn și m-am uitat la el, dormea, și m-am gândit cum ar fi dacă aș păstra copilul. Până la urmă e al nostru, noi ne-am iubit, cum ar fi să-l creștem noi doi. A fost prima dată când m-am gândit serios și pe bune la asta. Dacă aș putea să fiu mama copilului ăsta. M-am culcat la loc convinsă că asta trebuie să fac, să-l păstrez. Dimineața m-am trezit și nu știu ce am pățit, dar am uitat ce am visat, am uitat ce am simțit în seara aia, am uitat bucuria și căldura dacă l-aș păstra. Și am zis că merg înainte cu avortul. Eram convinsă că e bine, dar nu era. Am fost pedepsită! Nu l-am vrut și mi s-a luat! Nu pot să cred!”.

Claudia i-a dat o veste dificilă Romaniței în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025

Romanița a fost luată prin surprindere de o veste dificilă în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025. Claudia a ținut neapărat să-i spună că fiul ei, Filip, consumă droguri după ce l-a văzut cu un pliculeț cu praf alb în mână.

„Apropo de lucruri de zis, și eu aș vrea să-ți zic ceva, dar nu știu de unde să o apuc”, i-a dezvăluit profesoara de sport.

„Păi spune așa pe direct, că e cel mai bine!”, i-a răspuns Romanița.

„L-am văzut pe Filip cu ceva în mână, ceva ce eu cred că ar fi droguri”, a spus Claudia.

„Droguri? E imposibil, copilul meu nu ar face asta! Filip al meu era? Ești sigură?”, a reacționat sora Floarei.

„Asta zic toți părinții, dar eu știu ce am văzut. El era, avea un pliculeț în mână. Sigur erau droguri, am predat la București și am mai văzut asta!”, a mai completat Claudia.

Ștefan ia o decizie neașteptată în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025

După ce este vizitat de polițistul Cipi, Ștefan ia o decizie neașteptată. Deși riscă să piardă casa din Podișor, acesta hotărăște să nu o dezgroape pe baba Safta, crezând că ancheta nu va mai continua.

„Am decis să nu înceapă ancheta asupra lui Anton. Și nu vreau să o deshumeze pe bunică-mea. Sunt foarte sigur. Și chiar dacă asta înseamnă că o să se anuleze testamentul, e ok. Totul o să-ți revină ție și este fix cum trebuie”, i-a spus Sky iubitei sale.

„Tata ar fi vrut să ai tu casa asta!”, i-a dezvăluit Anda.

Albert îl amenință pe Cristi cu arma în episoadele 25, 26 și 27 din „Iubire cum parfum de lavandă”, de pe 7 martie 2025. Ce mesaj neașteptat primește Maria de la tatăl ei

După ce este șantajat de Albert, Cristi intră în probleme mari. Fiul lui Dinu și al Amaliei ajunge într-o pădure, unde tatăl Mariei îl amenință cu arma pentru că lipește din marfa pe care i-a dat-o.

Cristi nu a recunoscut că i-a oferit, pe gratis, droguri lui Filip. Așadar, viața lui este pusă în pericol.

În tot acest timp, Albert are grijă ca fiica lui să-i ofere o parte din ficat. Acesta îi transmite un mesaj neașteptat Mariai, care a îngrijorat-o: „O să te fac să te răzgândești!”.

